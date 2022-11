Bjeković odustao, a onda burna rasprava u FSS: Zečević pričao o Terziću i "vječitima", pa stigao odgovor iz Zvezde!

Povišeni tonovi na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije (FSS) na kojoj definitivno nije izabran novi predsjednik.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Na današnjoj Skupštini Fudbalskog saveza Srbije (FSS) neće biti izabran predsjednik pošto je jedini kandidat Nenad Bjeković povukao kandidaturu. "U pisanom aktu je odustao od izbora, tako da je bespredmetno da odlučujemo o tome", poručeno je u Staroj Pazovi gde je prisustvovalo 72 od 85 delegata, čime je ostvaren kvorum i stekli su se uslovi da se raspravlja o tačkama dnevnog reda, s tim da je sklonjena tačka "izbor novog predsjednika".

Povodom odustajanja Nenada Bjekovića, nakon neočekivanog obrta u FSS u prethodnih 48 sati, obratio se Žarko Zečević koji je rekao da ne nastupa kao potpredsjednik Olimpijskog komiteta Srbije ili bivši igrač Partizana, nego isključivo "kao sportski radnik koji je u sportu 50 godina".

"Antagonizam između Crvene zvezde i Partizana dovodi do ovoga što smo imali u posljednja dva dana i šteti svemu u društvu, odnosima navijača... Prvo, od 1985. godine bilo je sedam predsjednika FSS i svi su bili ispred Crvene zvezde, jedini iz Partizana bio je Tomislav Karadžić. Isto je i sa generalnim sekretarima. U tom periodu svi predstavnici koji su bili izabrani, Partizan nije imao ništa protiv njih i doprinio je čak i da Terzić i Miljanić budu na čelu FSS. O čemu se radi ovdje, koje su to sujete? Imamo reprezentaciju koja se kvalifikovala na Svjetsko prvenstvo i imala je mir gdje je Piksi sa svojim igračima napravi veliki rezultat. I mi u toj fazi pravimo ujdurmu koju pravimo sami sebi", rekao je Zečević i obratio se generalnom direktoru Crvene zvezde Zvezdanu Terziću zbog "prozivke preko novina".

"Žao mi je što Terzić nije tu koji me je prozvao preko novina kada je rekao da Bjeković ne može da bude predsjednik FSS. Bolje da je rekao da niko iz Partizana ne može da bude predsjednik FSS. Terzić nije izlazio iz moje i Nenadove kancelarije dok nije izglasan za predsjednika FSS, a sad se tako obraća u javnosti".

Nakon toga mu je replicirao Marko Petrović, predstavnik Crvene zvezde, koji je u veoma burnom obraćanju više poručio Zečeviću da treba da ga bude sramota za izgovorene riječi.

"Svašta smo navikli kroz 77 godina istorije odnosa Crvene zvezde i Partizana, ali ovako niske udarce... Izvrtati činjenice i spominjati Terzića koji nije ovdje. E, u tome je razlika između Crvene zvezde i Partizana. Mi smo džentlmenski klub, a ovo što smo sada čuli iz usta gospodina Zečevića - to vam je Partizan. Sram vas bilo da spominjete Terzića na ovaj način. To ste vi, to je FK Partizan i vaše ogledalo. Kada se Terzić kandidovao za predsednika FSS, došao je iz OFK Beograda - bio je svuda u Srbiji i razgovarao je sa ljudima i bio je faktor jedinstva koji će povezati fudbalsku Srbiju i srpski fudbal. Vaš kandidat se nije udostojio da zadnjih godinu i po dana da nas pozove, da popijemo kafu, da nas pita, da nam nešto kaže... Da li je to normalno? Da li je to način na koji se nadi solidarnost u srpskom fudbalu. Ono što Crvena zvezda želi je da kandidat bude onaj koji će povezati srpski fudbal i napraviti jedinstvo. To ne treba da bude obojen kandidat kao što je Bjeković. Ovo je sramotno kako ste se vi danas obratili i kako ste izvrtali mnoge istorijske činjenice. Danas se vidjelo ogledalo jednog i drugog kluba", rekao je Petrović.

Za kraj se obratio i Žarko Zečević koji je želio da ispravi predstavnika Crvene zvezde.

"Želim samo da kažem da je predstavnik Crvene zvezde govorio lijepo i tečno. Nikad nikome nisam odgovorio za svojih 30 godina u fudbalu, a znate kako su me nazivali od kriminalca do lopova, ali ovo sam osjećao za potrebu da kažem. Izvinio sam se jer Terzić nije ovdje da bih mogao u lice da mu kažem. Da ostanem nem na prozivku, nisam mogao. Lijepo sam rekao da nas antagonizam između Crvene zvezde i Partizana vodi u propast, a ne Crvena zvezda", zaključio je on.