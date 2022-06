Reprezentacija trpi zbog pravila u Superligi - oglasio se direktor FSS: Zbog mladih igrača mijenjaće se važno pravilo!

Po riječima direktora FSS Nikole Lazetića, promjena mora da se izvrši uskoro.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije igraće naredne jeseni na Mundijalu u Kataru, momci do 17 i 19 godina su učestvovali na Evropskom prvenstvu ovog ljeta, a mnogi se pitaju šta se dešava sa mladom reprezentacijom Srbije. Nakon katastrofalnog kvalifikacionog ciklusa u kojem je bilo mnogo problema situacija nije sjajna, ali se rješenje nazire.

U razgovoru za zvanični sajt Fudbalskog saveza Srbije, direktor mlađih kategorija Nikola Lazetić najavio je da bi promjena jednog pravila u domaćem fudbalu mogla da pomogne reprezentaciji do 21 godine!

Bivši igrač Zvezde, Vojvodine, Obilića i brojnih inostranih klubova smatra da postoji jaz između mladih igrača koji igraju Superligu i onih koji su na spisku mlade reprezentacije...

"Selekcija do 21 godine ima mnogo talentovanih igrača koji ne igraju u svojim klubovima i to pravi problem i direktno utiče na rezultate te selekcije. Moramo riješiti pitanje bonus igrača u Superligi, kako bismo pomogli mladoj reprezentaciji! Bonus u Superligi sada je i igrač 2001. godište, a pravo da igraju za reprezentaciju do 21 godine imaju 2002. i mlađi. Bonus igrač iz Superlige ne može da igra za mladu reprezentaciju", ispričao je nikola Lazetić.

Ovo nije jedina primjedba nekadašnjeg reprezentativca naše zemlje.

"Pravilo jednog bonusa znači da će Zvezda, Partizan, Čukarički ili Vojvodina promovisati 4-5 najtalentovanijih igrača iz omladinaca, ali će igrati samo jedan bonus. Time su direktno ugrožena djeca jer najbolji omladinci Srbije ne igraju već samo treniraju sa prvim timom. To moramo da riješimo pod hitno, da mlada reprezentacija postane konkurentna i da pomognemo talentovanoj djeci u napretku usljed prelaska iz juniorskog u seniorski fudbal", zaključio je Lazetić, direktor mlađih selekcija FSS.