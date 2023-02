Lalatović traži zaštitu policije - novi skandal u srpskom fudbalu: Ilić je egzekutor, molim državu da me odbrani!

Trener Radničkog iz Niša Nenad Lalatović kažnjen je na četiri utakmice zbog isključenja.

Odigrano je samo jedno kolo u proljećnom dijelu Superlige Srbije, a već smo dobili pravi skandal! Nenad Lalatović je isključen na meču niškog Radničkog i lučanske Mladosti, a na konferenciji pred gostovanje svog tima u Novom Pazaru otvorio je dušu o tome. Trener tima sa Čaira oštro je reagovao, kao najvećeg krivca istakao arbitra Milana Ilića, a zatim i zatražio zaštitu policije jer mu je posao ugrožen!

Po riječima stručnjaka koji je u srpskom fudbalu pravio dobre rezultate sa brojnim timovima, četvrti sudija Milana Ilić bio je na ovom meču produžena ruka Dejana Filipovića, koji se zalaže za konstantno sankcionisanje Lalatovićevog ponašanja. Tvrdi Nenad Lalatović da se čak i na sudijskim seminarima priča o tome, pa zato mjesecima upozorava...

"Tri mjeseca govorim da će se ovo desiti, oni koji su mislili da su to neke moje teorije zavjere, sada su razuvjereni. Mnogima smeta Radnički, sada kada su vidjeli koliko smo se pojačali, kakvu smo ekipu skockali, kada smo prišli na pet bodova do plej-ofa, svi drhte i riješili su - da sklone Nenada Lalatovića! Čekao se samo egzekutor koji će biti spreman to da uradi i, evo, našli su ga. Samo, da vam kažem, moji sinovi Marko i Vanja bi ovo bolje smislili i manje providno izveli“, počeo je Lalatović, a detalje sa konferencije prenosi "MozzartSport".

Po riječima bivšeg trenera banjalučkog Borca, arbitri koji sude Superligu dobili su instrukcije da ga sankcionišu bez obzira na to kako se ponaša. Ovog puta on prstom upire u Milana Ilića, arbitra iz Ćuprije, koji je na ovom meču bio četvrti sudija. "Ja sam na svakom seminaru bio glavna tema, arbitri su dobijali nalog od gospodina Dejana Filipovića da mi ovo urade, ali kako bi se koji seminar završio, ja sam dobijao informaciju šta je tamo rečeno. Posljednji put, Filipović im je rekao da tako nešto više ne smije da procuri, da su oni porodica, a ja sam opet to odmah saznao. Zato sam ga pozvao telefonom i zamolio da me pusti da radim. Jeste, imao sam ja u mojoj trenerskoj prošlosti nekih neprimjerenih ponašanja kojima se baš i ne ponosim, kada je možda trebalo da budem oštrije kažnjen, ali sada sam samo vodio moju ekipu, obećao da ću to činiti u prostoru ispred klupe koji je za to predviđen, ali... Niko to nije htio da uradi dok se nije pojavio gospodin Milan Ilić iz Ćuprije. On je godinu dana bio suspendovan i sudio je Prvu ligu zbog grešaka na utakmicama Borac - Spartak i Javor - Novi Pazar. Poznato je kakve su odluke bile na tim utakmicama, kada su igrači sjedili, valjali se po terenu, izbijali loptu u aut iz protesta, vidjelo se tada na šta je taj čovjek sve spreman. Sada taj sudija se postavlja da bude četvrti sudija na mojoj utakmici u prvom kolu proljećnog dijela."

Ispričao je Lalatović kakve je probleme imao sa četvrtim sudijom Ilićem, ali je pomenuo i odnos koji je arbitar imao sa Neškom Milovanovićem koji je sjedio na klupi gostiju. Navodno, Milan Ilić je i za njega predložio žuti karton.

"Prvo poluvrijeme gospodin Ilić je sve vrijeme stajao pored mene, stalno me opominjao, a ja nikad mirniji nisam bio. Na poluvremenu, kada smo se vraćali na teren iz svlačionice, išao je iza mene i rekao mi: ’Eto, sada će da me kazne zbog tebe, dobiću nižu ocjenu, zato što si izašao iz prostora.’ Ja ga pitam: ’Izvini, a sa kim se ti to čuješ na poluvremenu? Kako ti smiješ, kao četvrti sudija, sa nekim da pričaš, ko to tebe zove telefonom i vrši pritisak?’ Kad je počelo drugo poluvrijeme, ništa nisam uradio, a veliki sudija Ilić, koji je, zamislite tu slučajnost, baš sada nagrađen, poslije godinu dana vraćen je da sudi Superligu i biće glavni sudija utakmice Vojvodina - Kolubara u ovom kolu, ja se obraćam mom igraču Petrovu: ’Što ne centriraš, što si šutnuo?’ On zove glavnog sudiju i kaže daj Nešku (Milovanoviću, prim. aut.) žuti karton i daj Lalatoviću. Neško mu odmah kaže: ’Alo bre, zašto meni žuti karton, šta sam ti ja uradio? Meni daješ žuti zato što hoćeš da isključiš Lalatovića!’ Ja već sa tim, četvrtim kartonom, nemam pravo da vodim utakmicu protiv Novog Pazara", ispričao je trener Radničkog.

Na kraju, temperamentni stručnjak zatražio je čak i zaštitu države, odnosno ministra policije, od kojeg očekuje da pokrene pitanje šta se dešavalo na Čairu. Po navodima Lalatovića, sudija Ilić bi trebalo da bude ispitan kako bi se ustanovilo zašto je on isključen tokom meča u kojem je Radnički savladao Mladost iz Lučana (2:1) golom u 92. minutu meča.

"Glavni sudija dolazi, njega moram da pohvalim, bio je izvanredan, pred njim je velika karijera, ali šta će, mora da mi da žuti. Pitam Ilića zašto žuti, a on kaže da nema šta sa mnom da raspravlja i da se smirim ili ću dobiti crveni. Ja mu, opet, kažem: ’Možeš da mi daš crveni, ali sramota je šta radite, nećete moći još dugo tako da se ponašate’. I on kaže glavnom da mi da crveni karton. Glavni kaže da neće da mi da crveni, jer nema zašto, ali Ilić je uporan i dečku je bilo krivo. On mi i ne daje crveni, nego drugi žuti i ja ne vidim razlog zašto sam kažnjen četiri utakmice. Nisam ponovio djelo sa utakmice iz Surdulice, kada sam vodio Radnički iz Kragujevca i kada me je navijač gađao. Trebalo bi da propustim Novi Pazar i da mi se poslije ponovo računaju ona tri žuta kartona... Pokazuju mi da su sila za mene, da su jači, opasniji, ali ja se sa njima ne takmičim. Žao mi je zbog Radničkog, ja sam ovdje plaćen trener, neko ovde ulaže novac, sklopili smo tim, i sad je neko riješio da me suspenduje. Ja ću ovo stoički da podnesem, dobićemo mi te četiri utakmice. Biću ja i u Novom Pazaru na stadionu, vodiću sve treninge, motivisaće ovo moje fudbalere, jer ovo je udar na njihov klub, koji mnogima smeta. Oni mene provociraju da ja sad krenem da napadam moju državu, a ovo jeste sramota i za državu i ja molim tu državu da me sada zaštiti. Molim ministra policije da se uključi u slučaj, jer meni neko uzima pravo da radim. Ja sam već rekao kakve promjene su potrebne našem fudbalu i da treba da dođe čovjek koji je situiran i nezavisan. Krajnje je vrijeme da se u Savezu uspostavi neki red, da se zna ko vodi naš fudbal, kome mi polažemo račune, a ne da Dejan Filipović vodi glavnu riječ. Ti ljudi su prolazni, ja ću ostati u srpskom fudnbalu. Mene cijela Srbija zna, a njih ne znaju ni njihove komšije", zaključio je Nenad Lalatović na kraju konferencije za medije.

Ekipa Radničkog iz Niša u 21. kolu Superlige gostuje Novom Pazaru i taj meč mogao bi da bude veoma bitan za ambicije Nišllije koji maštaju o plej-ofu, odnosno plasmanu među prvih osam timova na tabeli. Zbog isključenja u prvom proljećnom kolu Lalatović će propustiti to gostovanje, ali i utakmice protiv Radnika u Nišu, Napretka u Kruševcu i na kraju TSC-a. Ekipu iz Bačke Topole predvodi Žarko Lazetić sa kojim je Lalatović ranije imao verbalne okršaje.

