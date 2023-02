GOTOVO JE – MAMIĆ SE OPROSTIO OD DINAMA I FUDBALA! “Moj oproštaj je konačan”!

"Više se neću baviti, ne Dinamom, već fudbalom uopšte", poručio je Zdravko Mamić.

Izvor: Profimedia

Nakon 30 godina, jedna fudbalska epoha je završena.

Zdravko Mamić, jedan od najuspješnijih i najkontraverznijih fudbalskih ličnosti u regionu odlučio je da stavi tačku na i kaže “zbogom”.

Dojučerašnji “alfa i omega” zagrebačkog Dinama koji je na Maksimir stigao u martu 1993. i uvrstio “modre “na fudbalsku mapu Evrope u intervjuu za “Glas Srpske” poručio je da se oprašta od Dinama i fudbala uopšte i da je to za njega prošlost.

Čovjerk koji je praktično stvorio temelje hrvatskog fudbala objasnio je da je odluku donio nakon smrti Miroslava Ćire Blaževića koja je, kako je istakao, bila znak za njega da uspori i da se posveti sebi.

"Putem ovog intervjua se opraštam od Dinama i hrvatskog fudbala. Da nije bilo smrti Ćire Blaževića, već bih održao konferenciju za novinare i oprostio se zvanično. U emotivnom smislu nikad neću odustati od Dinama, to je moj život, ali što se tiče mog rada i učestvovanja u bilo kakvom upravljanju, to je apsolutna prošlost. Može se tako reći. Dinamo je u smislu bilo kakvog mog rada i angažmana - prošlost. Više se neću baviti, ne Dinamom, već fudbalom uopšte. Biću samo jedan običan navijač. U jeseni sam života. Najviše me u životu potresla Ćirina smrt. Iako mi je i otac umro, ali mislim da mi je u ovom vremenu ostavilo najveći pečat. Neke stvari koje do sada nisam dobro razumio, nakon Ćirine smrti mislim da sam ih shvatio i moj oproštaj od fudbala je konačan", poručio je Mamić za "Glas Srpske"

On je rekao da se ne osjeća ni izdanim ni prodanim, ali i da je tokom pet godina, koliko je već u BIH, nakon sudskog procesa koji je pokrenut protiv njega u Hrvatskoj mogao mnogo da pomogne Dinamu i hrvatskom fudbalu.

"Biće šta će biti, život ide dalje. Nema nezamjenjivih. Naravno da sam još mogao puno, bez obzira na to što je moja situacija specifična, pet godina sam već u BiH, puno sam mogao pomoći i Dinamu i hrvatskom fudbalu iz ove pozicije. Vidim da ljudi koje sam stvorio misle da mogu bolje raditi posao nego što sam ja, da me ne trebaju, zašto bih se gurao, nemam nikakve ljutnje, ne osjećam se ni izdanim, ni prodanim, međutim, ne želim više učestvovati u bilo kakvom procesu u Dinamu i hrvatskom fudbalu", istakao je Mamić i dodao da ga ne zan ima ishod predstojeće Skupštine kluba zakazane za mart.

"U smislu mog angažmana ne. U smislu čovjeka koji voli Dinamo i koji bi želio da nastavi putem kojim smo radili moja ekipa i ja, isto me ne zanima".

U Banjaluci gledao braću Popović Zdravko Mamić potvrdio je da je u Banjaluci gledao braću Sergeja i Aleksu Popovića, mlade fudbalere Željezničar Sport Tima. "Iako izlazim, odnosno izašao sam iz tog posla, često me pitaju za mišljenje o nekim igračima. Onda sam zamolio neke ljude, uključujući i mog brata Zorana da pogleda par utakmica braće Popović. Registrovao je njihov talenat. Oni su sigurno momci za nešto više. Mislim da bi morali ići u puno veći klub, da se s njima još kvalitetnije radi, da bi ostvarili svoj potencijal i pretočili to u ozbiljnu karijeru".

Jedan od najpoznatijih hrvatskih bjegunaca rekao je i da se neće vraćati u Hrvatsku.

"U Hrvatskoj mi i dalje sude. Međutim, nisam opterećen. Neću se sigurno vraćati u Hrvatsku. Čekam ishod moje tužbe u Strazburu. Mislim da će biti usvojena ove godine, da dobijem moralnu satisfakciju. Biće šta Bog da, ne zamaram se s tim. Plan je da do kraja života živim u BiH i da živim što kvalitetnije. Fudbal me apsolutno više ne zanima. Кakav god bio sudski ili bilo koji drugi ishod ostajem živjeti u BiH”.

Smrt Ćire Blaževića ga je žestoko potresla, a u proteklom period otišlo je nažalost još mnogo fudbalskih legendi.

"Ćiru sam upoznao 1981. godine kada je bio trener Rijeke prije prelaska u Dinamo. Godinu kasnije došao je u Zagreb. Toliko toga je rečeno i napisano o toj 1982. godini, kada je donio dugo čekanu titulu prvaka Jugoslavije u “Maksimir”. Bio mi je i kum na vjenčanju i od tada smo 40 i nešto godina bili povezani na različite načine. Takođe, Sinišina smrt me je iznenadila, da tako kažem. Uvijek se pitam kako se to dešava. Imam osjećaj da svaki dan se opraštam ne sa jednim čovjekom, nego sa više ljudi. Radi se o tome da smo stari, ja konkretno. Živio sam u vrijeme tih velikih ljudi Ćire, Mihe, eto nedavno nas je napustio i Miodrag Ješić, pa prije toga plejada hrvatskih trenera, Zlatko Кranjčar, Špaco Poklepović, Tomislav Ivić...Ti svi ljudi su bili dio naših života i mislim da je to pitanje generacije, ne neka pošast. Rijetko se javljaju novi naraštaji takvih ljudi. Rekao bih da su danas na sceni instant-proizvodi, instant-ljudi, instant-treneri. Mislim da se nikad više neće pojaviti ovakvi giganti koji su na takav način toliko dugo trajali. Nedostajaće njihova harizma", zaključio je Mamić.