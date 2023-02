Prva utakmica u Turskoj nakon zemljotresa: Igra se fudbal - a nikome nije do njega!

Navijači Trabzona poslali su posebnu poruku čitavoj zemlji pred evropsku utakmicu svog tima.

Turskoj nije ni do fudbala, ni do sporta, ali život nekako mora da ide dalje. Tako je u četvrtak na stadionu "Šenol Guneš" odigran meč Trabzonspor - Bazel u okviru Konferencijske lige, što je prvi veliki sportski događaj u toj zemlji nakon strašnog zemljotresa. I to samo nekoliko dana nakon što je razorni potres napravio katastrofu na jugoistoku Turske i sjeverozapadu Sirije. Stradale su desetine hiljada ljudi, milioni su ostali bez domova i svi se nadaju da više nikad takve scene neće biti viđene bilo gdje u svijetu.