ČEKAO SAM 6.40 DA SE POMOLIM, SIGURNO BIH POGINUO! Dok se zgrada rušila, on je bio budan: To mi je spasilo život!

Fudbaler Hatajspora zahvaljuje Bogu što je preživio.

Fudbaler Hatajspora Kevin Soni (24), saigrač Kristijana Atsua za kojim se još traga, ispričao je novinarima u Francuskoj kako ga je spasila molitva da sigurno ne pogine tokom razornog zemljotresa.

"Ono što me je spasilo je da sam hto da čekam do 6.40, da bih se pomolio. Zato nisam mogao da spavam. Musliman sam i veoma sam religiozan. Zato sebi ponavljam, gledajući kako je sve popadalo u kući, da bih sigurno poginuo da sam zaspao. Padali su ogromni betonski blokovi, to je zgrada od 17 spratova. Da sam spavao, bio bih mrtav".

Soni je reprezentativac Kameruna i to što nije spavao u trenutku strašnog potresa od 7,8 stepeni Rihterove skale sigurno ga je spasilo. Bio je budan i mogao je da reaguje, za razliku od mnogih koje i dalje nisu našli, poput Atsua.

Kevin Soni rođen je 1998, a u Hatajspor stigao je prošle godine iz Ateras Tripolisa, gdje je sarađivao sa srpskim stručnjakom, sada trenerom Vojvodine Milanom Rastavcem. Ponikao je u omladinskoj školi Bordoa, a igrao je i za Đironu, Espanjol, Viljareal B, Seltu B... Za nacionalni tim Kameruna debitovao je prošle godine.

