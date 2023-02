Poznati fudbaler pao s devetog sprata, a zgrada ga zatrpala: Otkriveni detalji - ovako je Kristijan preživio zemljotres

Srećom, spasioci su uspjeli da ga izvuku i sada se u bolnici oporavlja od zadobijenih povreda.

Razoran zemljotres koji je u ponedjeljak ujutru pogodio Tursku i Siriju odnio je na hiljade života među kojima ima i nekoliko poznatih sportista. Na sreću, fudbaler Hatajspora Kristijan Atsu izvučen je ispod ruševina. On je pronađen više od 24 časa nakon što je pala zgrada u kojoj se nalazio, a trenutno je na odjeljenju intenzivne njege u lokalnoj bolnici.

Nekadašnji fudbaler Porta, Čelsija i Njukasla preživio je nesreću na nevjerovatan način, a o svemu što se desilo turskim medijima pričao je njegov menadžer. Nana Šeher otkrio je za turski "CNN" detalje o situaciji u kojoj se našao njegov klijent.

"Bio je kod prijatelja, do oko pola četiri ujutru. Trebalo mu je oko pola sata da se vrati u svoj stan i zemljotres je počeo 20 minuta kasnije. Nisam znao ništa o tome do pet ujutru kada su me nazvali klupski čelnici. Pitali su me da li sam se čuo sa Kristijanom jer je njegova zgrada potpuno uništena. Oni nisu mogli da stupe u kontakt sa njim", navodi agent fudbalera.

Šeher je pokušao da kontaktira Kristijana, imao je pomoć i ljudi iz kluba, ali su ti prvi trenuci bili posebno teški. "Nadao sam se da je bio budan i da ga zemljotres nije zatekao dok je spavao. On je bio na devetom od 11 spratova u zgradi. Ljudi iz kluba su pokušavali da mi pomognu i da ga kontaktiraju, ali su oni morali da brinu i za svoje prijatelje i porodicu. Bilo je veoma teško", dodao je Šeher.

U međuvremenu su se u javnosti pojavljivale različite informacije - prvo da je fudbaler izvučen iz ruševina, zatim da se za njim još traga, a na kraju, a zatim i da je prebačen u bolnicu.

"Bilo je mnogo informacije iz Engleske i Gane, ali prva zvanična inforamcija koju sam ja dobio je u utorak. Rekli su mi da je u bolnici i da je u dobrom stanju. On kod sebe nema mobilni telefon i ne pamti brojeve drugih ljudi, pa još čekam da komuniciram sa njim", rekao je Nana Šeher.

