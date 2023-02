Stručnjak objasnio zašto zgrade padaju: Jedna stvar ga je posebno iznenadila u Turskoj

Dr Željko Žugić, građevinski inženjer, magistar inženjerske seizmologije je otkrio zašto zgrade padaju kao da su "kule od karata".

Izvor: twitter/eren

Govoreći o zemljotresima u Turskoj i generalno o razornim posledicama zemljotresa, Dr Željko Žugić, građevinski inženjer, magistar inženjerske seizmologije i doktor tehničkih nauka, kaže da zgrade padaju jer projektanti imaju obavezni minimum koji moraju prema propisima da ispune.

"Glavno iznenađenje u ovom slučaju je generalna podcijenjenost inteziteta seizmičkog hazarda u seizmički aktivnim područjima, što dokazuje zemljotres u Turskoj i Siriji, kao i skoriji potresi u Hrvatskoj i Albaniji. Sa svakim zemljotresom smo sve pametniji ali i sve nesigurniji jer saznajemo da propisi nisu odgovarajući. Propisi jednostavno kaskaju za zemljotresima", rekao je on. Dobar primjer je Hrvatska koja je nakon zemljotresa u Petrinji mijenja svoje propise, napominje Žugić za potral Gradnja.rs

Ni od seizmologa ne treba očekivati previše

"Karte seizmičkog hazarda su polazna osnova da li je neko područje podložno seizmičkim uticajima i u kom intezitetu. Sam proces kreiranja ovih mapa u mnogome zavisi od kvaliteta razpoloživih ulaznih podataka. Na područjima gdje nemamo mjerenja (zapise prethodnih zemljotresa, kao ni podatke o geologiji) prinuđeni smo da kombinujemo inženjerski izmjerene veličine sa istorijskim podacima (npr. u crkvenim knjigama postoji zapis da je zvonik crkve bio oštećen u zemljotresu početkom 19. veka), što sam rezultat naše analize može učiniti prilično nepouzdanim. Često smo svjedoci da se meterolozi i hidrolozi prevare u svojim prognozama iako za svoje predikcije imaju mnogo bolje i mjerljivije ulazne podatke, prema tomeni od seizmologa ne treba očekivati previše", rekao je Žugić.

Pogledajte 00:16 Zemljotres Turska Izvor: Anadolija Izvor: Anadolija

U Srbiji je, kako dodaje, sličan problem - podcijenjenost inteziteta seizmičkog hazarda u određenim regionima kao i neuzimanje u obzir lokalnih uslova tla, ali, na sreću, Srbija je zemlja male do srednje seizmičnosti. Postoji veoma mala vjerovatnoća pojave zemljotresa ovakve jačine, ali sigurno da bi on izazvao devastaciju velikog broja novih zgrada u Srbji, ali i same infrastrukture, kao što su mostovi, putevi, željeznica...", zaključio je na kraju Željko Žugić za Gradnja.rs.

