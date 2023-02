Hitno uvedite ovo pravilo u fudbalu, samo na 10-15 sekundi: Ako to pravilo bude usvojeno, na terenu bi uvijek bio HAOS!

Fudbaler Vigana Džejms Meklin izašao je u javnost sa neobičnim stavom o fudbalskim pravilima, želi da se igračima dozvoli tuča na terenu kao u hokeju na ledu.

Fudbaler koji se posljednjih godina često isticao svojim različitim stavovima o brojnim temama, sada ima predlog da sudija na terenu dozvoli tuču između igrača na sličan način kao što se to dešava u hokeju na ledu.

"Tuča bi trajala 10 do 15 sekundi i to bi pomoglo igračima da se smanji broj prepirki na terenu", zaključio je Meklin na svom instagram profilu. Primjer za to što je pričao i zamislio vjerovato možemo vidjeti u nedavnom incidentu u Premijer ligi, u kojem je Kazemiro ušao u žustru raspravu sa igračem Kristal Palasa Vilom Hjuzom. Brazilac je tada čak i uhvatio za gušu protivničkog igrača! Zamislte kao bi to izgledalo kada bi bilo dopušteno u svakom meču?

Meklin je i ranije znao da zaintrigira javnost svojim postupcima i izjavama i često su ljudi imali i imaju podijeljena mišljenja u vezi sa njim. U žižu javnosti je dospeo prvi put dospio kada nije želio, u znak protesta, da nosi cvijet maka na dresu koji se u Engleskoj nosi kao podsjećanje na engleske žrtve u ratovima. Godinama okreće leđa britanskoj himni, a na minutu ćutanja za preminulu britansku kraljicu nije želio da stoji sa saigračima i time oda poštovanje.

Zbog stavova koje zastupa je često na meti kritika, a otkrio je i da se suočava sa čestim zlostavljanjem u Engleskoj zbog toga.