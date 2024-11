"Ista situacija kao u Ljubljani – duga lopta, izgubljen duel i primljen gol", prokomentarisao je trener LASK-a Markus Šop isključenje svog golmana na meču sa Borcem.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Fudbaleri austrijskog LASK-a vraćaju se u Linc bez ičega.

Banjalučki Borac poslije velikog preokreta stigao je do istorijske pobjede 2:1 nakon koje ima sedam osvojenih bodova, a austrijski predstavnik ostao je na dva boda iz četiri kola Konferencijske lige.

"Naravno da nije lijep osjećaj kada se izgubi, posebno kada igrate većinu utakmice kada igrate sa igračem manje. Imali smo pod kontrolom prvo poluvrijeme i nekoliko prilika, a iz jedne smo postigli i pogodak. Protivnik je pokušao što više da prilazi našem golu, moram priznati i da je imao više šansi od nas. Dva puta je s te strane ubačena lopta i primili smo golove i ostaje nam gorak osjećaj u ustima", bio je prvi komentar trenera Markusa Šopa.

U najavi meča trener LASK-a istakao je mentalnu snagu svoje ekipe i činjenicu da se LASK u prvenstvu dva puta vraćao od 0:1 do 2:1. Ovog puta bilo je suprotno. Uprkos isključenju golmana Jorga Zibenhandla na smaom startu meča uspio je LASK da povede, ali je sve izgubio u finišu meča kada su pogodili prvo Đorđe Despotović, a potom i Dino Skorup minut prije kraja.

"Veliki uticaj na sve ovo što se desilo u završnici imao je crveni karton. Ali iskreno, bili smo prilično stabilni sve do 75-80. minuta. Borac je sve više rizikovao,a moji igrači su ostajali bez snage i to je bilo nešto s čim s o se morali nositi. Neke igrače smo morali mijenjati, donosili smo odluke, jer smo gubili igrače na određenim pozicijama, poput Beriše koji uvijek može nešto da napravi na protivničkoj polovini i da bude opasan. Spoj svega toga i crveni karton je uticao na ishod", rekao je Šop.

Vidi opis Trener LASK-a priznao: Borac je imao više šansi, nismo smjeli da zaradimo onakvo isključenje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 21 21 / 21 AD

On je podsjetio da je njegova ekipa ponovo napravila katastrofalnu grešku, koja ih je koštala i poraza od Olimpije u Ljubljani.

"Imali smo sreće što u prvom poluvremenu nismo primili gol, jer nismo imali disciplinu, pa smo na poluvremenu stabilizovali ekipu i nismo dozvoljavali protivniku ništa, sve do te završnice meča. Crveni karton nismo smjeli tako da zaradimo, bila je to duga lopta, za to smo već kažnjeni u Ljubljani. Sada ista situacija – duga lopta, izgubljen duel i primljen gol“.

Defanzivci LASK-a u većem dijelu meča uspjevali su da zaustave Đorđa Despotovića, ali je napadač Borca još jednom pokazao klasu i pogotkom za izjednačenje inicirao veliki preokret u četvrtak uveče.

"Despotović je odličan igrač, bez sumnje. Kada gledamo taj gol nismo smjeli da dozvolimo taj centaršut. A i naš igrač u sredini je trebao da bude dublje pozicioniran, na kraju je umor uticao. Napravili smo dobar posao u odbrani protiv Despotovića tokom većeg dijela meča, ali očigledno nedovoljno dobar, jer smo izgubili utakmicu“, ocijenio je Šop.