E zato se ovaj klub zove Borac! Mladen Žižović nakon čarobne večeri u Banjaluci: Probudio se mali inat!

Mladen Žižović bio je prezadovoljan nakon čarobne evropske pobjede Borca.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Crveno-plavi su u nestvarnom preokretu na banjalučkom Gradskom stadionu savladali austrijski LASK iz Linca i stigli do drugog trijumfa u Konferencijskoj ligi.

Banjalučani su gotovo od samog početka imali igrača više nakon što je direktan crveni karton zaradio golman gostiju Jerg Zibenhendl, ali je LASK preko Valona Beriše, nekadašnjeg fudbalera Lacija, uspio da stigne do prednosti.

LASK vodi 1:0 protiv Borca golom Valona Beriše poslije brzog kontranapada.pic.twitter.com/WXvbbyjnPi — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 28, 2024

Ipak, u samom finišu, najprije je izjednačio Đorđe Despotović a onda je u 90. minutu Borac stigao do pobjede fantastičnim volej udarcem Dine Skorupa za preokret.

Borac je izjednačio protiv LASK-a na 1:1 golom Đorđa Despotovićapic.twitter.com/gsb0ZE9FqQ — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 28, 2024

PREOKRET BORCA! Dino Skorup pogađa za vođstvo 2:1 protiv LASK-a!pic.twitter.com/55Urekyw6W — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)November 28, 2024

Mladen Žižović je na konferenciji za štampu najprije pohvalio goste, rekavši da su odlična ekipa, koja je u vrhu austrijskog fudbala.

"Malo ko je očekivao da ćemo pobijediti, a još rjeđe na način na koji smo pobijedili. Apsolutno smo od prvog do posljednjeg momenta kontrolisali utakmicu, osim te jedne situacije kada smo lošije izišli nakon auta, a oni su napravili kontranapad. Zaista bi bila fudbalska nepravda da ovo večeras Borac nije dobio po svemu prikazanom. Po energiji, po kvalitetu igre , po svemu...Na kraju nas je i sreća poslužila, a nju treba zaslužiti. A mi smo je itekako večeras zaslužili", rekao je Žižović.

Prema njegovim riječima, još je u junu mjesecu rekao da će evropski put Borca biti težak i dalek, ali da je način da se stigne do cilja uvijek samo iz utakmice u utakmicu uz davanje maksimuma.

"Slično su me pitali na Kipru, a zato se ovaj klub zove Borac. Nikad neće odustati, nikad se neće predati i to ime ovim momcima pokazuje da se bore do kraja, a večeras je to urodilo plodom. Realno, objektivno, fudbalska javnost i ljudi koji su blizu nas, ovo nisu očekivali što nam je dalo motiv više, možda probudilo i mali inat da pokažemo da mi to možemo i na kraju smo bili u pravu u odnosu na većinu. Drago mi je da je to tako".

Banjalučani su sa sedam osvojenih bodova jednom nogom zakoračili u evropsko proljeće, a ostalo je da odigraju još dvije utakmice - gostovanje Šamrok Roversima u Irskoj i domaći meč protiv kiparske Omonije.

"Ponoviću opet, mi želimo da uživamo, želimo da se izmjerimo s drugim klubovima naše grupe, da vidimo gdje smo. Da vidimo kako je protiv favorizovanih, kao i sa nama podjednakim klubovima, da se na kraju saberemo. Zasad imamo sedam bodova, ako nam to bude dovoljno za prolaz grupe, slavićemo, ako ne bude, pokušaćemo sljedeći put. Međutim, sad nam se realno otvorila prilika da prođemo. Prema projekcijama jeste sedam bodova, međutim, matematički to nije sigurno. Trebaće nam još poneki bod da bi potpuno bili sigurni u prolaz".

Žižović je na kraju još jednom istakao da bi bila nepravda da Borac nije pobijedio LASK na Gradskom stadionu.

"Prvo poluvrijeme smo odigrali najbolje otkad sam ovdje. Nismo posustali tokom svih 90 minuta, i bili smo bolji. Mislim da su nas malo potcijenili i to im se obilo o glavu", zaključio je trener crveno-plavih.

