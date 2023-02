Pitali ste me za Asmira Begovića... Selektor BiH otkrio da li će zvati golmana Evertona u "zmajeve" (VIDEO)

Selektor Bosne i Hercegovine prokomentarisao je potencijalni povratak golmana Evertona Asmira Begovića u "zmajeve".

Izvor: LAURENT DUBRULE/EPA

Faruk Hadžibegić je prvi selektor BiH, koji je odlučio da javno odgovara na pitanja navijača putem svoje "Fejsbuk" stranice.

Jedno od pitanja koja su mu postavljena bilo je i o statusu Asmira Begovića, nekadašnjeg prvog čuvara mreže "zmajeva".

"Pitali ste me za Asmira Begovića...Kad sam imenovan na prvoj konferenciji za štampu sam rekao da mi nismo velika zemlja kao Kina, Rusija...Velike zemlje koje mogu da biraju u rosteru od pet miliona fudbalera. Mi smo mala fudbalska zemlja pa sam rekao da svaki igrač koji igra, za mene je spreman da bude dio selekcije. Što se tiče golmanske pozicije, trenutno imamo trojicu (Ibrahima) Šehića, (Kenana) Pirića i (Nikolu) Vasilja, koje su zvale i moje kolege prethodnici Duško Bajević i Ivajlo Petev, tako da ću u ovom prvom dijelu krenuti s njima trojicom, ali vrata su svima otvorena za reprezentaciju", rekao je Hadžibegić.

Podsjetimo, Begović je posljednji put pozivan u reprezentaciju BiH 2020. godine pred utakmicu Lige nacija protiv Poljske, ali je poslije razgovora sa tadašnjim selektorom Bajevićem napustio kamp "zmajeva" u Zenici i više se nije vraćao.

Niti Bajević, a kasnije ni Bugarin Petev nisu pozivali golmana Evertona u bh. tim.

Svi mediji su tada spekulisali da je Asmir napustio "zmajeve" nezadovoljan minutažom koju nije imao zbog Šehića. Upravo je Ibrahim izbacio Begovića s gola 2018. godine još dok je selektor BiH bio Robert Prosinečki.

Veliki Žuti je zamjerio Begoviću što je tražio poštede za nastupe u reprezentaciji BiH.

"U Bugarskoj je imao problema i nije mogao doći. Rekao sam "OK", ali onda nije putovao ni u Južnu Koreju. Odluka nije bila lagana jer dobro brani, ali moramo poštovati neki red i hijerarhiju. Razgovarao sam s njim i opet ću. Dao mi je razloge zašto ga nije bilo i koji su njemu veliki, ali za mene nisu bili značajni. Ovo je reprezentacija, napravili smo atmosferu i mora se znati red. Svaki se igrač treba zabrinuti za svoje mjesto u ekipi. Niko nije predodređen i mora se znati ponašati", rekao je tada Prosinečki.

Begović mu nije ostao dužan...

"Dvaput sam od selektora tražio poštedu. Prvi put zbog povrede koju sam vukao od januara, a FS BiH, selektoru i našem medicinskom timu poslao sam kompletnu medicinsku dokumentaciju. S dopuštenjem selektora propustio sam okupljanje kako bih se za vrijeme pauze što bolje oporavio. Drugi put dogodio mi se privatni problem; kao bivšeg igrača i čovjeka zamolio sam selektora da me poštedi utakmica. Nisam zahtijevao, nisam tražio, nisam uslovljavao, samo sam zamolio i selektor mi je u kratkom razgovoru dao dopuštenje. Da nije, prihvatio bih to i došao na okupljanje. U tri mjeseca koja su uslijedila niko me od trenera ili predstavnika saveza nije nazvao ili rekao da postoji bilo kakav problem jer, da jest, ja bih ga barem pokušao riješiti. Slažem se da u reprezentaciji treba postojati hijerarhija i red, ali ja sam tu hijerarhiju u ovom slučaju poštovao i nisam zaslužio da me se prikazuje kao nekoga ko izbjegava utakmice. Isto tako nije istina da je selektor sa mnom o tome razgovarao; otkad je Prosinečki selektor, osim kada sam ja zvao da ga zamolim za poštedu, nije me zvao, posjećivao ili kontatirao na bilo koji način. Štaviše, više puta zvao sam selektora da se čujemo ili vidimo smatrajući da je to normalan odnos, ali nisam dobivao nikakav odgovor."

Zbog svega se Begović kasnije žestoko obrušio i na čelnike Fudbalskog saveza BiH predvođene predsjednikom Vicom Zeljkovićem. Prvog čovjeka bh. fudbala, tadašnjeg selektora Peteva i direktora reprezentacije Zvjezdana Misimovića na Tviteru je nazvao "kriminalcima".

"Stojim iza te izjave. Ta izjava je rečena kroz dosta emocija. Kad sam vidio prazan stadion u Zenici dok naša reprezentacija igra, to je za mene bio veliki bol u srcu i veliki bol uopšte. Kod nas je reprezentacija toliko bitna i značajna da je teško objasniti taj odnos koji smo prije imali sa našim ljudima, sa našim narodom u cijelom svijetu. To je velika stvar. To je tako sada pokvareno i za mene je vrlo tužno. To boli, kad se vidi. Moj komentar je bio vrlo agresivan", rekao je Begović za N1 u novembru 2021. godine.

(mondo.ba)