Od koga smo mi Srbi bolji? Brutalan komentar Nemanje Matića: Hrvatska ima 10 vrhunskih, a naši...

Vezni fudbaler Rome Nemanja Matić analizirao Srbiju i Hrvatsku.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski fudbaler i nekadašnji reprezentativac Nemanja Matić govorio je otvoreno na brojne teme tokom gostovanja u emisiji "(Ne)uspjeh prvaka" koju vodi bivši fudbaler Mario Stanić. Između ostalog, fudbaler Rome govorio je i o reprezentacijama Srbije i Hrvatske, njihovim kvalitetim i čestim poređenjima.

Po riječima bivšeg omladinca Crvene zvezde i Partizana, fudbalske reprezentacije Hrvatske i Srbije nisu na istom nivou. On to priča godinama, a ranije je često nailazio na kritike zbog svog stava - iako tvrdi da je evidentno kako Hrvatska ima mnogo više igrača na vrhunskom nivou.

"Mi, Srbi, pravimo pritisak, a nemamo podlogu za to. Mi kažemo da smo najbolji... Zašto smo mi najbolji, od koga smo mi to uopšte bolji? Malo su me i kritikovali kad sam u jednom intervjuu rekao što mislim o poređenju Srbije i Hrvatske. To je bilo još ranije (prije Svjetskog prvenstva). Rekao sam tada da se Hrvatska i Srbija ne mogu uporediti jer smo mi u tom trenutku imali tri igrača na vrhunskom nivou, a hrvatska reprezentacija deset. Rakitić je bio u Barceloni, Luka u Realu, Kovačić u Realu, Perišić u Interu, Mandžukić u Juventusu", rekao je Nemanja Matić.

Srbija na Mundijalu u Kataru nije opravdala očekivanja, a Matić ističe da nije ni bilo realno očekivati veliki rezultat pošto naši igrači ne nastupaju za vrhunske klubove! "Mi smo imali dva igrača na vrhunskom nivou, a svi ostali su igrali u nekim osrednjim klubovima. Stavljamo prevelik pritisak na igrače koji još nisu spremni za to. Ne može neko ko igra u Torinu iznijeti isti pritisak kao Modrić, koji konstantno igra na vrhunskom nivou i koji konstantno osvaja trofeje. Srbija pred velika takmičenja mora spustiti tenzije", zaključio je vezni fudbaler Rome.

Tokom prethodnih godina Matić je imao turbulentnu karijeru u dresu nacionalnog tima. Odigrao je samo 48 mečeva za reprezentaciju Srbije, bio je učesnik Svjetskog prvenstva u Rusiji, ali se pamti i da nije bio prvi izbor nekoliko selektora, kao i da se rano povukao iz nacionalnog tima.