PONIŽAVANJE! LIVERPUL - MANČESTER JUNAJTED 7:0! Hoćete najbolji fudbal i derbi na svijetu? Uključite Premijer ligu!

Rekordna pobjeda Liverpula nad Mančester junajtedom

Izvor: FONET/AP/PETER BYRNE/PA

Liverpul je deklasirao Mančester junajted 7:0 u najvećem derbiju Premijer lige, nanijevši svom najvećem rivalu istorijski poraz. U sezoni u kojoj tim Jirgena Klopa posrće, gubi i u kojoj se i njegova sposobnost dovodi u pitanje, "crveni đavoli" su doživjeli strašan šamar na "Enfildu". Sve je počelo golom Kodija Gakpa u 43. minutu pred poluvrijeme, kada niko nije mogao da pretpostavi ono što se dogodilo poslije 1:0 na pauzi.

Darvin Nunjez u 47. minutu pogodio je za 2:0, Gakpo je u 50. najavio ubjedljivu pobjedu domaćih golom za 3:0, a onda su trijumf Liverpula u poniženje Junajteda pretvorili i dvostruki strijelac i dvostruki asistent Mohamed Salah, Nunjez je još jednom pogodio, a konačnih 7:0 postavio je Roberto Firmino u 88. minutu.

Liverpul je tako ostvario svoju najubjedljiviju pobjedu nad Mančester junajtedom. Do večeras je rekord bio 7:1, a postavljen je u 19. vijeku. Od te 1895. do ove nedjelje uveče "crveni đavoli" nisu doživjeli tako strašan brodolom. I to nedugo nakon osvajanja prvog trofeja pod vođstvom holandskog trenera Erika Ten Haga. I ne samo to, već je Junajted izjednačio negativni rekord, jer su 0:7 bili njegovi najgori porazi u klupskoj istoriji. Do večeras ih je doživio tri puta - protiv Vulverhemptona 1931, Aston vile 1930. i Blekburna 1926.