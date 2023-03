SEDAM GODINA POSLIJE TITULE LESTERA NASTAO HAOS! "Sudija nam pomogao", bivši igrač "lisica" pokrenuo BURU u Engleskoj...

Poslije ovih riječi Mark Klatenburg je najavio i tužbu protiv Denija Simpsona, bivšeg fudbalera Lestera iz šampionske sezone.

Prije sedam godina Lester siti je napravio jedno od najvećih iznenađenja u istoriji osvojivši Premijer ligu i to u sezoni kada su im mnogi prognozirali ispadanje u Čempionšip. Imali su nevjerovatan tim koji su predvodili Džejmi Vardi, Rijad Mahrez, Ngolo Kante, Ves Morgan, Robert Hut i Kasper Šmajhel, međutim često se potencirala i priča da su im u sudije često gledale kroz prste i da su ih "pogurale" ka tituli.

Sada je to potvrdio i bivši fudbaler "lisica" Deni Simpson koji je istakao da ih je Mark Klatenburg, možda i najpoznatiji engleski sudija 21. vijeka, otvoreno podržao na putu ka tituli u Premijer ligi.

"Uvijek se sjetim Klatenburga... Vau. Mislim da je nekoga trebalo da isključi, rekao je nešto poput 'trebalo je da ti dam crveni karton, ali želim da osvojite titulu'. Pravio sam se da to nisam čuo, umirao sam od smijeha u sebi i pomislio - to je to, bićemo šampioni", rekao je Deni Simpson u skorijem intervjuu, ali su mu detalji u magli i nije mogao tačno da se prisjeti na kojoj se to utakmici desilo.

"Mislim da je trebalo da isključi Drinkvotera, da bi mu to bio drugi žuti ili nešto za šta je mogao lako da dobije crveni, ali nije", dodao je Simpson (36), da bi ubrzo otkriveno da je Klatenburg vodio četiri utakmice Lestera u šampionskoj sezoni i ni u jednoj nije dao žuti karton zaboravljenom engleskom vezisti.

Kada je intervju "zaživio" u Engleskoj, ubrzo je stigao i do Marka Klatenburga koji je demantovao ove navode štiteći svoj ugled. "Ovo su ozbiljne optužbe koje mogu da dovedu u pitanje moj integritet. Pričati da sam rekao igraju Lestera da želim da osvoje Premijer ligu je presmiješno. Mikrofoni bi to 'uhvatili'. Njegove optužbe nemaju pokrića i nemam pojma zašto je to rekao poslije sedam godina, ali moj advokat je obaviješten", poručio je bivši engleski arbitar.