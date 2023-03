Sloboda konačno igra na renoviranom "Tušnju": Tuzlaci uvjereni u pobjedu nad Leotarom

Po prvi put nakon renoviranja terena na stadionu "Tušanj", Sloboda će dočekati Leotar u 22. kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Poslije devet mjeseci, Sloboda se vratila na svoj stadion "Tušanj".

Trener Tuzlaka Adnan Jahić nije krio zadovoljstvo zbog povratka i pozvao je navijače crveno-crnih da u velikom broju dođu da podrže njegove fudbalere u napokon vrhunskim uslovima za igru.

"Ako pogledamo stanje kako se odvijalo od prvog kola do ovog mislim da ne kaskamo puno i da ćemo do kraja prvenstva biti stabilniji nego prošle sezone. Na muci se poznaju junaci. Ja sam neko ko kad je najteže sigurno neće otići sa ovog mjesta i napustiti ekipu. Dolazi nam ekipa Leotara, mi smo prvi susret protiv njih uzeli vrijedan bod. Ekipa Leotara ima sigurno čvrst kadar i imaju dobrog šefa stručnog štaba, no sutrašnja utakmica trebala bi da ode na našu stranu zato što smo se dobro spremili i imamo vrhunsku svlačionicu", rekao je Jahić i dodao da Sloboda u ovom trenutku ima kvalitetniji tim.

"Sigurno ćemo ostati u ligi, jer momci, rukovodstvo kluba i naši navijači to svakako zaslužuju", zaključio je šef struke Slobode.

Nekadašnji kapiten Borca Stojan Vranješ takođe je pozvao navijače da dođu na "Tušanj" i pomognu timu da stigne do pobjede.

"Što se tiče Leotara mislim da se dobro poznajemo, imaju dobre pojedince, dobrog šefa stručnog štaba, ali mislim da smo u sutrašnjem susretu mi ti koji će se pitati na 'Tušnju'. Uvjeren sam u naš dobar rezultat i pobjedu", rekao je Vranješ.

Utakmica između Slobode i trebinjske ekipe igra se u subotu s početkom u 15 časaaova, a sudiće je sarajevski arbitar Irfan Peljto.

M:TEL PREMIJER LIGA BiH - 22. kolo

Subota:

Sloboda - Leotar (15.00)

Igman - Zrinjski (15.00)

Borac - Tuzla siti (18.30)

Nedjelja:

Posušje - Široki Brijeg (13.00)

Sarajevo - Velež (15.00)

Sloga Meridian - Željezničar (15.00)

(mondo.ba)