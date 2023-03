POLUVRIJEME: Zrinjski vodi u Konjicu - Vranješ izborio i realizovao penal!

U toku su dvije utakmice 22. kola m:tel Premijer lige.

Izvor: Facebook/FK Sloboda Tuzla

U toku su prve dvije utakmice 22. kola m:tel Premijer lige. Nakon prvih 45 minuta u Konjicu, Zrinjski vodi protiv Igmana 0:1. U drugom meču, koji se igra u istom terminu, Sloboda u premijernoj utakmici na Tušnju vodi protiv Leotara identičnim rezultatom.

IGMAN - ZRINJSKI 0:1, u toku

/Oremuš ag. 26/

Od početka meča Husref Musemić je odlučio da njegov ekipa prepusti posjed Zrinjskom i vreba priliku iz polukontre ili kontre.

Prijetili su "plemići" preko Nemanje Bilbije i Antonija Ivančića, ali promjene rezultata nije bilo sve do 26. minuta kada je Mirko Oremuš, nakon ubačaja Josipa Ćorluke, pogodio vlastitu mrežu u pokušaju da spriječi Bilbiju da on to učini.

Igman je prvi udarac u okvir gola uputio u 36. minutu, ali pokušaj Darka Bodula bez problema zaustavlja golman Zrinjskog. Minut kasnije Silvio Ilinković sa par metara šutira glavom, ali brani to Ćeman.

FK Igman Konjic: Ćeman, Duraković, Drljević, Oremuš, Dupovac, Hrelja, Bodul, Hebibović, Alagić, Jakupović, Ramić.

HŠK Zrinjski: Marić, Barišić, Ćorluka, Ismajlgeci, Ivančić, Ćuže, Jakovljević, Sučić, Ilinković, Tičinović, Bilbija.

SLOBODA - LEOTAR 1:0, u toku

/Vranješ 6 pen/

U utakmici koja se igra u Tuzli, Sloboda je u vođstvo stigla već u šestom minutu kada je Stojan Vranješ pogodio sa bijele tačke. Treba dodati kako je isti fudbaler i izborio jedanaesterac.

U nastavku utakmice nismo vidjeli mnogo uzbuđenja, a treba izdvojiti pokušaj Vranješa iz 34. minuta koji je zaustavio golman Leotara.

FK Sloboda: Erić, Jusić, Husejinović, Alić, Šubert, Osmić, Pervan, Vranješ, Kapetanović, Vošnjak, Delić.

FK Leotar: Puletić, Milović, Uzelac, Prusina, Handžić, Šipovac, Đajić, Cmiljanović, Čavić, Milaković, Georgiev.