Cijela Engleska bruji, hoće da "kola slome" na Mitru - KAZNA ZA PRIMJER!

Čeka se odluka FA o kazni Aleksandra Mitrovića, ali nakon što se umiješao i bivši sudija Mark Klatenburg postaje jasno da će biti žestoka.

Izvor: Profimedia

Srpski fudbaler Aleksandar Mitrović dobio je crveni karton zbog žustrog protesta na meču Fulama i Mančester junajteda i već dva dana na Ostrvu se samo priča o tome kakve sankcije treba da snosi zbog toga. Mitrović je bio bijesan zbog sudijske odluke tako da se unio u lice Krisu Kavani, odgurnuo ga rukom, pa se zato očekuje da dobije i veću kaznu od dvije utakmice koliko nosi inače direktan crveni karton.

Engleski mediji idu toliko daleko da spominju i da bi Mitrović trebalo da bude kažnjen do kraja sezone (!), naglašava se da bi trebalo da bude oštro kažnjen za primjer drugim fudbalerima (kao da je prvi koji je vikao na sudiju), a sada se javio i proslavljeni arbitar Mark Klatenburg koji je podržao ovu ideju i tako ohrabrio FA Engleske da "rebnu" srpskog napadača.

"Sudije 'zlostavljaju' svake sedmice, a Aleksandar Mitrović je samo posljednji primjer i problem je što se ponašanje igrača koji igraju na najvećem nivou prenosi sve do pjetlića. Majkl Oliver je je dao crveni karton Anhelu Di Mariji na meču Junajteda i Arsenala 2015. godine kada ga je Argentinac uhvatio sa leđa i zato su ga svi podržali, a sada bi i Kris Kavana trebalo da bude pohvaljen zbog situacije sa Mitrovićem", napisao je Klatenburg u svojoj kolumni na "Dejli Mejlu".

"Džon Mikel Obi iz Čelsija je jednom zamahnuo ka meni u sudijskoj svlačionici na Stamford bridžu. Vrištao je na mene, vikao da će mi polomiti noge, a držao ga je trener Roberto di Mateo. Na kraju, Mikel je dobio samo tri meča zabrane i pomsilio sam da me FA zaje**va. Trebalo je da bude suspendovan do kraja sezone, ako ne i više. Mitrović nije bio agresivan kao Mikel, ali je odgurnuo Kavanu. FA sada može da to iskoristi za nauk ostalima. Sudije treba da budu poštovane na najvišem nivou, pošto ako nisu - to se prenosi do najnižih liga", navodi proslavljeni sudija iz Engleske.

U međuvremenu, FA se oglasio i objavio da Aleksandra Mitrovića tereti i za "nasilničko ponašanje" i sve su prilike da će se na Srbinu "kola slomiti". I dalje se čeka zvanična odluka o kazni, međutim - "Dejli Mejl" je obično lakmus papir za ono što slijedi i ko zna koliko dugo će morati da pauzira za Fulam i to će saznati na okupljanju reprezentacije Srbije.

"Vidio sam isto što i vi, nepotreban potez u svakom slučaju, mislim da će pretrpjeti sankcije i biti kažnjen, šteta što se to desilo, ali dođu momenti kada izgubite kontrolu. Naravno da je svjestan on svoje greške, ali pričaćemo o tome. U reprezentaciji mora da postoji doza respekta prema svima na terenu kao i dostojanstvo i takve stvari ne treba da se dešavaju", poručio je selektor "orlova" Dragan Stojković na konferenciji za medije.