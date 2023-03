Ponekad dođu ljudi kojima možda nije mjesto tu! Ivan Ćurković o FSS: "Džaja je moj prijatelj, puno povjerenje Piksiju"

Počasni predsjednik Partizana Ivan Ćurković vjeruje da će crno-bijeli preboljeti trenutnu krizu igre i rezultata. Podržao je i novog predsjednika FS Srbije Dragana Džajića, kao i selektora "orlova" Dragana Stojkovića i nema dilemu kad je u pitanju plasman na EURO 2024.

Crno-bijeli ove sezone ne igraju ni blizu svog renomea. Promijenili su dosad dva trenera (Ilija Stolica i Gordan Petrić), a trenutno je na klupi Igor Duljaj, koji još nije konsolidovao ekipu koja je na trećem mjestu Superlige Srbije iza Crvene zvezde i TSC-a.

Zbog toga je počasni predsjednik crno-bijelih u Banjaluci na 12. po redu Danu fudbala, gdje je dobio nagradu "Mihailo Andrejević Andrejka", najprije odgovarao na pitanja novinara o posrtanjima Partizana.

"U fudbalu je to tako, nekad se gubi visokim rezultatima, nije to linija koja uvijek ide prema gore niti je ustaljena. Fudbal je komplikovana igra, ali problem Partizan nije nedostatak kvaliteta već samopouzdanja. Igrači iz naše škole, a ima ih dosta se ponekad izgube i dolazi do rezultata poput ovih poraza od pretposljednjeg ili posljednjeg na tabeli. Ali, to se dešava, optimista sam i vjerujem da ćemo izići iz toga. Treneri se mijenjaju, a oni su najvažniji ljudi u fudbalskoj hijararhiji jer oni prave tim, stavljaju igrače i to je najteža uloga jer moraju da vide sve. Treba vremena u svakom slučaju", rekao je Ćurković.

Prema njegovim riječima, neophodno je razdvojiti sportski od upravljačkog segmenta beogradskog kluba.

"Zadatak uprave je da obezbijedi uslove za trening, a Partizan ima sjajne uslove i svoj trening centar. Onda moraju da osiguraju plate, koje nisu male, to sve Partizan ispunjava. A kakvi će biti rezultati, to je stvar trenera. To moramo razdvojiti. U fudbalu postoji jedna demokratija koja nigdje ne postoji. U pravu su svi - i navijači i predsjednik kluba i trener, svi su u pravu. U fudbalu se pravila rijetko mijenjaju, jedno pravilo u sto godina. Fudbal je između ostalog i popularan zbog demokratije i toga da smo svi u pravu. Treba biti strpljiv, treba vidjeti stvari malo šire. Naravno i mene pogađaju rezultati, ni ja nisam zadovoljan, ali to se dešava u fudbalu".

Nekadašnji golman mostarskog Veleža, Partizana i francuskog Sent Etjena osvrnuo se na nedavne izbore za predsjednika Fudbalskog saveza Srbije.

"Bilo je malo konfuzije, ponekad dođu ljudi kojima možda nije tu mjesto, neću ih nabrajati. Naravno, Džaja je moj prijatelj, imao je veliku karijeru kao fudbaler i kao rukovodilac, ja sam vrlo zadovoljan što je on došao tu. I mislim da će uz pomoć ljudi koji su oko njega da pokuša ne samo da se kvalifikujemo, to smo uspješno radili i ranije, nego da ova ekipa napravi dobar rezultat na Evropskom prvenstvu. Uz Džaju sam, nikad neću imati gest ili reći nešto protiv njega".

Ćurković je naglasio da ima i puno povjerenje u selektora "orlova" Dragana Stojkovića Piksija.

"Kod nas je prisutan fenomen - prvo 2006. pa 2010. smo bili briljantni u kvalifikacijama, a onda smo se vraćali pokunjeni sa Mundijala (u Njemačkoj i Južnoj Africi, prim.aut), kao uostalom i sada poslije Katara. Nadam se da ćemo se sad kvalifikovati na EURO 2024, ali i da ćemo na prvenstvu Evrope biti u formi, te ostvariti rezultate na koje ćemo biti ponosni", zaključio je nekadašnji reprezentativac Jugoslavije.