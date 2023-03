Tadić je tu, sve je pod kontrolom! Kapiten vodi Srbiju u Njemačku - ima "30 i kusur", a ne mogu "orlovi" bez njega!

Kapiten fudbalske reprezentacije Srbije postao junak na početku novog ciklusa i natjerao nad da se podsjetimo koliko je zapravo dao nacionalnom timu.

Sa kapitenskom trakom oko ruke Dušan Tadić (34) je izveo saigrače na teren protiv reprezentacije Litvanije (2:0), prvi u kvalifikacionom ciklusu za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Pritisak javnosti zbog neuspjeha u Kataru - kao da su zaboravljene odlične kvalifikacije - i pritisak javnosti jer su posljednji EURO odigrali sa Draganom Stojkovićem kao kapitenom nisu poremetili "orlove". Tadić je, kao i na teren stadiona "Rajko Mitić", iskoračio pred saigrače i obilježio novi početak nacionalnog tima.

Gol i asistencija u meču protiv Litvanaca nisu učinak kakav nikada ranije nismo vidjeli od nekog srpskog fudbalera, ali su okolnosti u kojima se desilo ukazale da je Dušan Tadić "suvo zlato" nacionalnog tima. "Prva je najteža", rekao je selektor Stojković nakon meča, a Tadić je to znao i prije utakmice. Pa on je gotovo 15 godina reprezentativac, nijednom nije igrao Evropsko prvenstvo i znao je da ova šansa ne može da se propusti.

Srbija je krenula trijumfom i za tri dana će u Podgorici imati priliku da pobjedom potvrdi ulogu najvećeg favorita u svojoj grupi. Kapiten je skinuo pritisak sa tima, pa sada može da se odigra nešto rasterećenije protiv Crne Gore i da se napravi važan korak ka Evropskom prvenstvu. A Dušan Tadić, poslije 15 godina u nacionalnom timu, spreman je da debituje na tom turniru.

OBEĆANJE

Kao dječak je imao priliku da gleda reprezentaciju u kojoj je Dragan Stojković "vedrio i oblačio" na Evropskom prvenstvu u Holandiji i Belgiji, ali od tada... Ništa! Srbije nije bilo u Portugalu, pa ni u Austriji i Švajcarskoj, zatim Poljskoj i Ukrajini, propustili su i Francusku, a zatim i Evropsko prvenstvo koje se igralo širom kontinenta sa 24 učesnika. Vrijeme je da se to okonča. "Mislim da je poražavajuće za sve nas što 24 godine nismo igrali Evropsko prvenstvo, šokantan podatak. Svi smo zbog toga u nevjerici i šoku. Imamo sada savršenu priliku da ispravimo to. Samo da igramo kao što smo do sada igrali i neće biti problema. Želimo da to ostvarimo i to ćemo i učiniti.", rekao je Dušan Tadić dan pred meč sa Litvancima. Pogledajte njegov gol:

Tako je i odigrao meč u prvom kolu kvalifikacija. Pogodak nakon asistencije Filipa Kostića i asistencija pred gol Dušana Vlahovića pokazali su koliko kapitenu znači da se u smiraju reprezentativne karijere nađe na još jednom velikom takmičenju. Za Mundijal 2026. Tadić će imati skoro 38 godina, pa je možda Njemačka idealna prilika za veliki rezultat i oproštaj od nacionalnog tima.

PREŽIVIO SVAŠTA

A što se tiče reprezentacije, Tadić je stvarno proživio svašta. Nakon Olimpijskih igara u Pekingu 2008. godine kada je bio reprezentativac u bolnom nastupu nacionalnog tima, Dušan je iste godine debitovao i za seniorsku selekciju. Istina, kod Radomira Antića je krajem godine dobio šansu u timu igrača iz Superlige - koji su izgubili od Poljske (1:0), ali je već sa 20 godina postalo jasno da ga čeka velika karijera u dresu sa državnim grbom.

U dresu reprezentacije ustalio se tokom 2012. godine i automatski je postao jedan od najbitnijih igrača. Na sve to treba dodati da je postojao period u kojem Dušan Tadić nije bio dio nacionalnog tima. Zbog odluke selektora Radovana Ćurčića da ga ne pozove u nacionalni tim za prijateljske mečeve i nakon što je za to saznao iz medija, Tadić je objavio da se više neće odazivati! Rekao je Dušan tada da ne želi da igra za reprezentaciju dok je Ćurčić na njenom kormilu - što je i selektora iznenadilo - ali su se promjene desile veoma brzo. Slavoljub Muslin je preuzeo nacionalni tim, vratio Tadića na spisak, dao mu "ključeve" i učinio ga jednim od najbitnijih igrača tokom puta ka Mundijalu u Rusiji.

Pored Svjetskog prvenstva u Rusiji i Kataru, Tadićev učinak je značajan i jer je tek osmi kapiten nacionalnog tima od raspada bivše države. Traka koja je nekada bila na ruci Piksija, Peđe, Save, Dekija, Žige, Baneta ili Kolarova sada je oko njegove ruke i uticaj na tim se jasno vidi. Kapiten povuče kad je najbitnije, dok u međuvremenu ubjeđuje talente da izaberu Srbiju!

PADAĆE REKORDI

Prošlo je gotovo 15 godina od debija, a Tadić na svom kontu ima 95 nastupa i 21 gol za seniorsku selekciju. Što se tiče broja odigranih utakmica sasvim je izvjesno da će oboriti rekord Branislava Ivanovića (105 mečeva) i da će u bliskoj budućnosti postati igrač sa najviše nastupa. Ispred njega su sada samo Savo Milošević (102), Dejan Stanković (103) i pomenuti Ivanović.

Sa druge strane, još pet golova mu fali da sustigne legendarnog Boru Kostića (26) i uđe među deset najboljih strijelaca. Iako mu to nije primarni posao na terenu, Tadić bi vrlo lako mogao da obezbijedi sebi vrlo visoko mjesto na listi. Nisu mu van domašaja ni Predrag Mijatović (27), Todor Veselinović (28) ili Dušan Bajević (29 golova). Još osam postignutih golova u dresu reprezentacije nekadašnjem igraču Vojvodine obezbijedili bi sedmo mjesto na listi najboljih strijelaca svih vremena, odmah iza Rajka Mitića.

