Bio je fantastičan, bez greške - Piksi posebno nahvalio jednog igrača! Prvi put je bio starter i biće to sigurno ponovo!

Dragan Stojković Piksi pohvalio je poslije pobjede Srbije mladog štopera

Izvor: MN PRESS

Mladi štoper Strahinja Eraković zadovoljio je selektora Srbije Dragana Stojkovića Piksija nastupom u pobjedi protiv Litvanije 2:0, u kojoj je perspekivni defanzivac prvi put zaigrao od prvog minuta meča.

"Raduje me da nismo primili gol, to uliva sigurnost ekipi jer znaju da mogu i tako da odigraju. Eraković fantastičan, bez greške, s obzirom na godine veoma iskusno. I za ostale igrače sve pohvale, bili smo bolji, možda je mogao još neki gol, ali to je nevažno", rekao je Stojković poslije meča za TV Arena sport.

Eraković je rođen početkom 2001, a u duelu protiv Litvanije odigrao je treći meč za nacionalni tim. Prethodno ga je selektor Stojković koristio u utakmici protiv Norveške u Ligi nacija u Beogradu prošlog juna, kao i u prijateljskoj utakmici protiv Bahreina u novembru, pred Svjetsko prvenstvo. Eraković je bio dio ekipe Srbije na Mundijalu, ali je sa klupe odgledao sve mečeve.

I prije i poslije Mundijala, on je u dresu Crvene zvezde bio jedan od najpouzdanijih igrača i igrama se nametnuo i selektoru, koji će sigurno računati na njega i u predstojećim mečevima - možda već u ponedjeljak protiv Crne Gore u Podgorici. Biće to veoma bitna utakmica na putu ka Evropskom prvenstvu, posebno zato što su Crnogorci u petak "otvorili" kvalifikacije pobjedom protiv Bugarske u gostima.

(MONDO)