Dobro je da Dejo u odijelu, Krstajiću slaba vajda! Piksi nasmijao jednog selektora, a EURO neće da propusti!

Selektor Dragan Stojković osvrnuo se na žrijeb koji je Srbiji donio laku grupu i veliku šansu da ode na Evropsko prvenstvo.

Izvor: Fudbalski savez Srbije

Reprezentacija Srbije dobila je rivale protiv kojih će igrati u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine, a čini se da je na žrijebu imala mnogo sreće. Nakon što je Dragan Stojković u prvoj izjavi bio pomalo neozbiljan i komentarisao to što je Ljubinko Drulović pogodio sve rivale u grupi, selektor se ouzbiljio kako bi prokomentarisao kvalifikacije koje očekuju "orlove".

Po njegovim riječima, nema potrebe da se bilo ko potcjenjuje, ali Srbija ima cilj da stigne na Evropsko prvenstvo. Posljednji put na kontinentalnom šampionatu "orlovi" su učestvovali još u Piksijevim igračkim danima, kada je kao kapiten vodio SR Jugoslaviju na turniru u Belgiji i Holandiji.

"Zadovoljan sam grupom, iako nikoga ne treba potcjenjivati, niti to radimo, niti ćemo ikad raditi. Naš cilj se zna, da poslije 24 godine budemo učesnici Evropskog prvenstva. Učinićemo sve da budemo na tako velikom takmičenju."

Mađarska, sjećanja na 1997. i 7:1?

"Poslije mnogo, mnogo godina, ponovo Mađarska u našoj grupi i mi sa njima, bio je to baraž 1997. i dvije veličanstvene pobjede, 7:1 u Budimpešti i 5:0 u Beogradu. Mađarska danas je ekipa koja je pokazala impresivne rezultate, pogotovo u Ligi nacija. Ako se sjetimo da su pobijedili Engleze, Nijemce, sa Italijanima igrali odlično. Postoji kvalitet i ekipa su koja mora ozbiljno da se shvati", rekao je selektor Stojković.

O Deji Savićeviću...

"Jedino je dobro to što neće biti na klupi, ni na terenu, već u odijelu, na tribinama. Eto - biće tako, kao protivnici, ali biće to samo jedna utakmica u nizu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Biće interesantno, da, iz mnogo razloga. Dobro je što ćemo izbjeći maltretiranje što se tiče putovanja. Ipak su ovo protivnici koji su nam praktično komšije, graničimo se sa svima njima i mnogo će lakše biti da taj transport bude kako treba i kako prija", ispričao je selektor.

Krstajić?

"Poznaje naše igrače, naravno, ali to ne mora da znači nikakvu prednost. On je trener, ne igra, ali u današnjem fudbalu ne postoje tajne koje neko može da prikrije, sakrije i da vas 'prevari' na određeni način. Isuviše se mi dobro poznajemo, ali da bi došao do detalja treba malo više koncentracije i pažnje. Krstajić zna sve o nama, ali neće biti mnogo vajde od toga."

Dešanu ste rekli da su Francuzi imali sreće jer su u istom šeširu i ne mogz da budemo rivali? "Smijao se, rekao sam mu da imaju puno sreće jer neće biti sa nama u grupi, nasmijao se, ali zaista je tako, nismo mogli da budemo protivnici", rekao je Piksi o razgovoru sa svojim prijateljem koji predvodi Francuze.

Srbija od 2000. godine čeka EURO?

"Teško je povjerovati. Naravno da znam da je to istina, neizbrisiva činjenica, ali tu smo da promijenimo i te neke stvari. Zaista je prošlo puno vremena. Došlo je vrijeme da pokušamo, a ja mislim da ćemo taj pokušaj iskoristiti na najbolji mogući način i da ćemo se vratiti u Njemačku", zaključio je selektor. Poslušajte i njegovu "manje ozbiljnu" za Arenu: