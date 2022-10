Drulović kao "Baba Vanga", sad nek pogodi i za Katar: Ljubinko znao rivale Srbije, Piksi oduševljen zbog pomoćnika!

Jedan od najbližih saradnika selektora Srbije kao da je bio vidovit pred žrijeb.

Izvor: MN Press/Arena sport/printscreen

Reprezentacija Srbija dobila je idealnu grupu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Protivnici srpskog tima biće Mađarska, Crna Gora, Bugarska i Litvanija, a baš tako prognozirao je i pomoćnik selektora Ljubinko Drulović. Nekadašnji reprezentativac bio je gost televizije "Arena sport", gdje je najavio da će im baš ovo biti rivali.

Nakon što je Ljubinko Drulović u studiju pokazao svoje natprirodne moći, selektor je dobio informaciju da je jedan od njegovih saradnika pogodio sve rivale Srbije u kvalifikacijama. Piksi je bio oduševljen zbog toga, pa sada planira Drulovića da upita i za dešavanja u Kataru krajem godine.

"Pa zato je on u stručnom štabu! Čovjek je 'Baba Vanga'! Ako je to istina, super, Čestitam mu na tome. Još samo da pogodi šta ćemo da uradimo u Kataru. To nam je sad najvažnije, najbitniji su nam Doha i Katar, Svjetsko prvenstvo. Biće par dana priče o ovom žrijebu, komentara ovakvih i onakvih. Da možemo da odemo, možemo, da ćemo otići, hoćemo", rekao je selektor!

Podsjećamo, Stojković i Drulović su svojevremeno bili saigrači u nacionalnom timu i zajedno su nastupali na Evropskom prvenstvu 2000. godine, posljednjem za srpski nacionalni tim. Sada sarađuju i u stručnom štabu, pošto je Ljubinko Drulović već dugo jedan od najbitnijih ljudi u Piksijevom timu, uz Gorana Đorovića i Bratislava Živkovića.

Poslušajte cijelu izjavu selektora: