Prva Piksijeva reakcija nakon žrijeba - "Kakav, bre, baraž?" Selektor nije htio da se nasmije, ali obećao put u Njemačku

Selektor Dragan Stojković Piksi zadovoljan je žrijebom koji je Srbija dobila u Frankfurtu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Reprezentacija Srbije predvođena Draganom Stojkovićem Piksijem imaće idealnu priliku da se izbori za plasman na Evropsko prvenstvo - prvo poslije 24 godine! Grupa koju je srpska selekcija dobila jedna je od najlakših, a rivali će nam biti Mađarska, Crna Gora, Bugarska i Litvanija. Zbog toga je prezadovoljan bio i selektor koji na početku nije htio da se nasmije.

U prvoj izjavi nakon žrijeba novinar televizije "Arena sport" upitao je selektora Stojkovića da li je sada vrijeme za jedan osmijeh, jer je reprezentacija imala sreće na žrijebu u Frankfurtu, ali je Piksi zadržao mirnoću i pored lijepih vijesti koje su nešto ranije stigle.

"Nema potrebe za osmijehom. Rekao sam već ranije, ko god dođe u grupu, mi imamo svoje ciljeve. Nema tu priče. Naravno, jedna vrlo otvorena, rekao bih skoro pa komšijska. Možemo svuda autobusom da uštedimo koji dinar, da ne idemo avionom. Imamo dovoljno vremena da analiziramo. Ja kad kažem da me ne zanimaju protivnici fokusiran sam na svoj tim, ali naravno da moramo da upoznamo protivnike. Treba ispratiti sve ekipe i da malo bolje znamo sa kim igramo."

Ukoliko ne bude među prve dvije selekcije u ovoj grupi, Srbija će priliku imati i kroz baraž u Ligi nacija, što je opcija koja Dragana Stojkovića uopšte ne zanima!

"Bilo je mnogo ljudi sa kojima sam pričao. Vidio sam Deju, vidio sam Krstajića, svi smo mi prijatelji i srešćemo se sada u ulozi protivnika. na kraju krajeva, sve je to fudbal. Nismo pričali o ovome, možda se negdje kroz razgovor provuklo da ne treba da budemo u istoj grupi. Ko to može da predvidi... Biće lijepo druženje, i u Beogradu i u Podgorici. Kakav baraž? Ja ne razmišljam o baražu, naš cilj je da idemo u Njemačku i bićemo fokusirani na to. O trećem mjestu i baražu ne razmišljamo. Učinićemo sve da poslije 24 godine Srbija bude na Evropskom prvenstvo. Respektujemo sve, ali najviše nas. Sada treba da se posvetimo Svjetskog prvenstvu. Biće par dana priče o ovom žrijebu, komentara ovakvih i onakvih. Da možemo da odemo, možemo, Da ćemo otići, hoćemo", rekao je selektor!