SKUTEROM ULETIO NA TEREN I PREKINUO MEČ! Napravio haos zbog konja, reagovao i predsjednik kluba: "To je naš komšija"

Na utakmici u Holandiji jedan čovjek uletio je skuterom na teren i prekinuo meč.

Izvor: Printscreen/rtvdrenthe

Nevjerovatna scena u Holandiji, jedan čovjek izgubio je živce i na skuteru uletio na teren usred fudbalske utakmice. Na meču u nižem rangu između Venhajzena i Vitesea '63 je u naletu bijesa prekinuo utakmicu vidno iznerviran zbog dešavanja na tribinama. Prema pisanju tamošnjih medija navijači su koristili vatromet i petarde i tako uplašili njegove konje i on je zbog toga tako reagovao.

Prvo je motorom došao do klupe sa trenerima, tu je izrazio nezadovoljstvo, pa se odvezao na teren i tu je imao kratak razgovor sa igračima. Poslije kratkog razgovora sa njima otišao je sa terena. U momentu prekida nije bilo golova (0:0), a do kraja je Vitese odnio pobjedu (3:0) i tako koštao domaći tim opstanka u jednoj od nižih liga Holandije.

Poslije svega što se dogodilo oglasio se i predsjednik Venhajzena Kes van der Lest. "Naravno da ga poznajemo, to je naš komšija, igrao je za klub u mlađim kategorija, razgovaraćemo sa njim, reagovao je emotivno. Imamo dobar odnos sa njim i sa svima, ipak smo svi tu komšije. Žao nam je što su naši mladi navijači to uradili, mada mislim da nisu željeli ništa loše, samo da podrže tim. Možda je taj potez uticao na koncentraciju naših igrača, ali je realno Vitese bio bolji tim i pobijedio je", rekao je Van Der Lest.