Jagodić nakon poraza na debiju: Treba da nas je sramota...

„Ovo je veliki korak unazad, ostalo je još devet kola i ako nastavimo ovako nećemo napraviti ništa“, poručio je Vlado Jagodić nakon neuspješnog debija na klupi Sloge Meridian.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Saloge vratili su se na svoj stadion Luke, ali nisu uspjeli da pred velikim brojem navijača upišu trijumf ili bar remi, a nisu postigli ni počasni pogodak.

Velež je golovima Haskića i Lauša slavio 2:0 na debiju Vlade Jagodića na klupi Sloge Meridian.

Novi trener dobojskog tima bio je razočaran poslije poraza u kojem njegova ekipa nije uspjela da postigne gol.

"Najgore mi je to i ne znam kako da se izrazim što smo ovakvom utakmicom upropastili ovako lije ambijent. Najgore za Slogu je što je nastavila da bude neefikasna, a primili smo golove kakve smo priomili, nismo ni iz kaznenog udarca uspjeli da zabijemo gol“, rekao je Jagodić i dodao:

"Ovo je danas nešto što nisam očekivao, moja je obaveza da čestitam kolegi na pobjedi i da se zahvalim svima koji sdanas došli i da im se izvinim i u svoje ime i u ime ekipe. Ovo nismo smjeli danas da dozvolimo. Ovo je veliki korak unazad, ostalo je još devet kola i ako nastavimo ovako nećemo napraviti ništa. Ja sam siguran da ovo može bolje".

Jagodić je rekao da je u proteklih deset dana radio sa ekipom na realizaciji i postizanju golova, ali da nije očekivao ni ovakve probleme u defanzivi.

"Očekivao sam da nošeni ovom publikom i našom grupacijom navijača, kojima se zahvaljujem, da nećemo praviti ovakve greške u odbrani. U ovom trenutku glava dola, treba da nas je pomalo sramota, ali bićemo u narednim utakmicama sigurno bolji“, istakao je Jagodić.

Trener Veleža Nedim Jusufbegović nakon utakmice prvo se osvrnuo da lije ambijent koji je vladao na Lukama, gdje je Sloga konačno zaigrala u Premijer ligi BIH.

"Čestitam domaćinu na korektnom prijemu, na sjajnoj atmosferi. Nadam se da smo uveličali ovaj ambijent, ne toliko kvalitetnom igrom koliko svojim fer i poštenim odnosom porema ovom sportu. Mislim da nas je to ono što nas je danas krasilo“.

„Znali smo da su dobili novu energiju dolaskom kolege Jagodića, znali smo da će pokušati da pobijede pred svojom publikom, ali isto tako sam znao da to može biti opterećenje. Mi smo došli bez 4-5 igrača, nismo mogli da radimo kvalitetne rotacije i u jednom trenutku Sloga je bila apsolutno bolja i dominantnija, pogotovo u drugom poluvremenu. Imali su nekoliko kvalitetnih prilika, ali nisu uspjeli da se vrate u utakmicu i mi smo to na najbolji mogući način iskoristili. Imali smo i mi kod 1:0 par dobrih kontri i situacija jedan na jedan koje nismo iskoristili. Možda je rezultat previsok, ali odlazimo zadovoljni pobjedom i nadam se da nam je ostalo još dovoljno energije da odgovorimo u kupu na jedan adekvatan način", rekao je Jusufbegović.