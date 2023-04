Almedin Ziljkić nakon incidenata u Tuzli: Vrijeđali mi porodicu, gađali flašom, neka se pojedinci stide...

Fudbaler Sarajeva Almedin Ziljkić oglasio se na društvenim mrežama nakon incidenata na "Tušnju", gdje su gosti napravili preokret protiv Slobode nadoknadivši dva gola prednosti.

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Nekadašnji fudbaler Borca iz Banjaluke je bio strijelac jednog pogotka, a bio je u centru pažnje i nakon završetka utakmice 24. kola m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine (2:3).

Na atletskoj stazi došlo je do verbalnog sukoba između gostiju iz Sarajeva i obezbjeđenja, a kasnije su podnesene prijave protiv Ziljkića i trenera golmana "bordo" tima Ibre Hodžića.

Ziljkić je na "Instagramu" pojasnio šta se dogodilo.

"Prvo da kažem, nisu to Tuzlaci jer Tuzlaci su ljudine. Krenuo sam do člana rodbine, da mu dres poklonim, gdje su se našla dva čovjeka i počela po imenu da mi vrijeđaju ženu i dvoje djece. Oni su mene gađali flašom, gdje sam je vratio i nisam mogao vjerovati šta se događa. Uz to lik iz osiguranja se zaletio i nisam ni pomislio da će me udariti. U javnosti pokušava da se predstavi iskrivljena slika o svemu. Danas sam dao gol i nisam slavio jer sam igrao u Slobodi i nikada ne bih slavio. Opet kažem, Tuzlaci su moja braća, ovi pojedinci neka se stide. Evo momak sam kaže da me napao kolega. Ovo je sport, fudbal, nije mjesto u osiguranju kompleksašima, koji hoće na foru da se čuje za njih",napisao je povremeni reprezentativac Bosne i Hercegovine.

(mondo.ba)