Tuzlanska bajka u prvih 14 minuta, a onda horor: Sloboda ispustila 2:0, slavlje Sarajeva nakon velikog preokreta! (FOTO)

Derbi na "Tušnju" donio sjajan fudbal i pet pogodaka, te trijumf gostiju nakon velikog zaostatka koji su imali u prvih četvrt časa igre.

Sjajan meč 24. kola m:tel Premijer lige BiH na "Tušnju" su odigrali Sloboda i Sarajevo, a gosti su slavili nakon velikog preokreta 3:2.

Imali su domaći dva gola prednosti poslije četvrt časa igre, a onda su potpuno nestali na terenu i dozvolili rivalu da postigne tri gola i odnese kompletan plijen u Sarajevo.

SLOBODA - SARAJEVO 2:3 (2:2)

Meč nije mogao bolje početi za Tuzlake, jer su u 14 uvodnih minuta postigli dva gola. Dvostruki strijelac bio je Amer Bekić, igrač koji je tokom karijere u tri sezone nosio dres Sarajlija, a danas je očigledno bio izuzetno raspoložen protiv svog bivšeg kluba.

Ipak, Sarajevo se vratilo za samo tri minuta. Domaći su potpuno pali poslije 20-ak odličnih minuta, te dozvolili gostima da veoma lako "istope" njihovu prednost. Prvo je Almedin Ziljkić bio siguran izvođač penala, a nedugo zatim Hamza Čataković postigao je prekrasan gol sa distance za izjednačenje 2:2.

Nije drugo poluvrijeme obilovalo golovima kao prvo, ali je i u nastavku viđeno mnogo uzbuđenja.

Priliku za novo vođstvo, i to sjajnu, Tuzlaci su imali u 70. minutu. Pokušao je Alić, zatim i Vranješ, ali je golman gostiju bio siguran, lopta se odbila do Osmića, ali je i on bio neprecizan i velika šansa domaćih da vrate prednost na svoju stranu je propala.

Kazna je stigla vrlo brzo. Izgubili su fudbaleri Slobode loptu, uslijedila je brza akcija Sarajlija, Ziljkić je proslijedio loptu sa lijeve strane u srce šesnaesterca, gdje je usamljen bio Danijel Avramovski i pogodio za potpuni preokret. Makedonski internacionalac gol je postigao nakon svamo dva minuta provedena na terenu, jer je u 71. minutu zamijenio Renana Oliveiru.

Slobodi ovaj poraz nikako nije prijao, s obzirom da će ostati veoma ugrožena, sa samo bodom prednosti u odnosu na posljednjeplasiranu Slogu Meridian, koja je danas razočarala svoje navijače na "Lukama" i u premijernom meču u Doboju doživjela poraz od Veleža 0:2.

Vodiće se žestoka bitka za opstanak u bh. eliti, s obzirom da šest najlošije plasiranih ekipa u prvenstvu, odnosno polovina lige, dijele svega tri boda i biće zanimljivo ispratiti koja dva kluba će na kraju morati u niži rang takmičenja.

M:TEL PREMIJER LIGA BIH - 24. KOLO:

Sloga Meridian - Velež 0:2 (0:1)

/Haskić 38, Lauš 66/

Sloboda - Sarajevo 2:3 (2:2)

/Bekić 8, 14 - Ziljkić 33, 36, Avramovski 73/

Odigrano u subotu:

Zrinjski - Široki Brijeg 3:1 (1:0)

/Stanić 7, Bilbija 51 pen, 83 - Kpan 61/

Igman - Posušje 3:0 (1:0)

/Ramić 33, Jakupović 78, Hrelja 90+1/

Leotar - Željezničar 1:0 (1:0)

/Stojković 32/

Odigrano u petak:

Tuzla siti - Borac 2:2 (0:1)

/Kuzmanović 73 pen, 90+2 - Mrkaić 38, Lukić 66/

