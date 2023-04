Barsa pred oduzimanjem bodova, ovo će napraviti haos u Primeri: Fenjeraš tužio Katalonce, svi čekaju ishod!

Ako posljednjeplasirani Elće dobije svoju tužbu protiv Barse, skoro svi će moći da traže bodove koje je Barsa osvojila protiv njih!

Iako Barselona ima 12 bodova više od Real Madrida na vrhu tabele Primere, mogli bismo da vidimo pravu dramu u finišu prvenstva Španije! Razlog za to je službeni prigovor koji je Elće podnio Fudbalskom savezu Španije jer je katalonski tim u meču sa ovom ekipom koristio Gavija.

Elće tvrdi da Gavi nije imao pravo nastupa na ovom meču, a razlog za to je činjenica da je španski sud Gavijev ugovor potpisan sa Barselonom prošle godine proglasio ništvanim. Razlog su finansijski problemi kluba, a kada je žalba Barse odbijena Gavi je ponovo vraćen na stipendijski ugovor.

On se zbog toga ne vodi kao profesionalac već kao junior i amater, pa je čak Primera obrisala njegovu registraciju sa službenog sajta, a Elće sada tvrdi da zbog svega toga on nije mogao da nastupa u pobjedi Barselone 4:0. Iako je objašnjeno da je Gavijev ugovor validan ali je "na čekanju" dok Katalonci ne srede svoje katastrofalne finansije, nije do kraja jasno šta to znači za sam teren.

Bez licence Gavi nema pravo nastupa u prvenstvu Španije, a ako se ispostavi da suspenzija ugovora znači to, Elće bi mogao da dobije utakmicu službenim rezultatom i Barselona bi ostala bez tri boda. Ukoliko se to desi zakomplikovaće se bar malo situacija na vrhu, ali ne samo ni to, već bi i ostali timovi protiv kojih je Gavi nastupao mogli da se žale. On je igrao na skoro svim mečevima ove sezone, pa je veliko pitanje šta bi se desilo na kraju ako bi se ispostavilo da je Elće u pravu.