PARTIZAN 13 GODINA ČEKA DA SRUŠI BARSU, SADA JE VRIJEME! Brkovi, "vrela" Arena i spektakl

Partizan dočekuje Barselonu u 31. kolu Evrolige. Posljednju pobjedu srpski tim ostvario je 2010. godine i to zahvaljujući Janu Veselom, sadašnjem igraču španskog tima.

Partizan je nadomak plasmana u top8 Evrolige. Sa skorom 17-13 je blizu prolaska u četvrtfinale, Olimpijakos je pao u "Areni", a sada na isto mjesto dolazi Barselona. Još jedan favorit i jedan od učesnika prošlosezonskog fajnal-fora održanog baš u toj dvorani. Rušenjem prvoplasiraog tima prošle nedjelje srpski tim poslao je jasnu poruku svim ostalim timovima koji dolaze - uradiće sve da odbrani svoju kuću.

Karata više nema, ulaznice su rasprodate za oba duela u duploj evroligaškoj nedjelji, imaće i Barsa i Real Madrid "vreo" doček. To je jedna od najvećih prednosti crno-bijelih koji kod kuće imaju skor 10-4. "Želimo da odbranimo svoj teren, igramo protiv odličnog tima i hoćemo da obezbijedimo top8. Oni su odličan tim, fizički su jaki, moramo da igramo kako znamo i umijemo, dostaviše da trčimo i znamo da nikome nije lako kada dođe ovde. Hoćemo da upišemo trijumf", poručio je kapiten Kevin Panter.

Tim Željka Obradovića puca od samopouzdanja, poslije ubjedljive pobjede protiv Olimpijakosa slavio je i protiv Cedevita Olimpije u ABA ligi u meču u kom se žestoko mučio do samog kraja. Pokazao je da zna da nađe rješenje i kada ide dobro i kada ne ide. Još jedan plus je to što je Matijas Lesor dobio prinudni odmor zbog suspenzije i svjež dočekuje ova dva evroligaška meča. Sa jedne strane Obradović, devetostruki osvajač ovog takmičenja, a sa druge njegov učenik Jasikevičijus...

KAD I GDJE SE IGRA?

Utakmica između Partizana i Barselone igra se u beogradskoj "Areni" i počinje u 20.30 časova.

GDJE JE PRENOS?

Prenos meča je na "Sport klubu". Kao i uvijek, tekstualni prenos utakmice možete da pratite na MONDU.

KO SUDI?

Utakmicu između srpskog i španskog tima sudiće Boris Rižik (Ukrajina), Ana Panter (Njemačka) i Sefi Šemeš (Izrael).

PAPAPETRU I POSEBNA TRADICIJA!

Nedavno je Janis Papapetru u razgovoru sa novinarima otkrio da su on i pojedini saigrači pustili brkove kada je krenula serija pobeda Partizana. Pred medije stao je sa još dužim brkovima i u odilčnom raspoloženju. To je nešto što želi da nastavi. "To je sada naša tradicija, mnogi puštaju brkove. Neki ih nemaju, nadam se da ćemo nastaviti da pobjeđujemo. Nisam uspio da ubijedim Željka Obradovića da ih pusti, mnogo je teško to učiniti. Ledej se pridružio, Naneli je tu, idemo postepeno", rekao je Papapetru.

Pohvalio je narednog protivika i šefa struke Šarunasa Jasikevičijusa. "Sjajan tim sa odličnim trenerom, cijele sezone igraju stabilno, biće teško. Moraćemo defanzivno da budemo još bolji, treba da budemo agresivni, da ih izbacimo iz njihovog sistema i da igramo kao i obično kada smo kod kuće. Pobjeda protiv Olimpijakosa bila je prije svega poruka za nas da idemo u dobrom pravcu, da igramo dobru košarku i hoćemo da nastavimo. Olimpijakos je već zaboravljen, bila je važna utakmica, ali još nismo obezbijedili mjesto u plej-ofu. Ništa još nemamo u džepu i čeka nas bitan meč."

ŠTA KAŽU ISTORIJA I STATISTIKA?

Partizan i Barselona odigrali su 11 mečeva do sada i španski tim ima više pobjeda - 8:3. Crno-bijeli čekaju na trijumf 13 godina. Sve tri pobjede ostvarene su znatno ranije, prvu u decembru 2003. godine (61:57), drugu u oktobru 2007. (81:78) i treću u februaru 20010. godine (67:66). U tom posljednjem meču dominirao je Jan Veseli, sadašnji igrač Barse, tada je ubacio 13 poena, uz čak 15 skokova. Šest narednih okršaja pripalo je Barseloni.

Kada je statistika ove sezone u pitanju, Partizan je bolji po napadu, treći je u Evroligi (84,7 poena po meču), Barselona je po tome ma 10. mjestu (81 poen po meču), srpski tim bolji je i po ukradenim loptama, blokadama i ima znatno manje izgubljenih lopti (11,6, naspram 12,9). Glavna prednost gostiju je skok, po tome je bolja od Partizana, ima 33,7 skokova po meču, od čega 23,5 u napadu i 10,2 u odbrani i to je segment na koji će Obradović i ekipa morati da obrate pažnju. Ono što je glavna karakteristika Jasikevičijusovog tima je odličan šut za tri poena, po tome je prvi u eliti (40,1 odsto po meču), takođe odlično brane dalekometne hice i po tome su prvi, dopuštaju 33,6 odsto po utakmici.

Sve je spremno za novi spektakl u rasprodatoj "Areni".