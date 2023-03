Znate koji nam je skor od decembra? Interesantno je! Željko Obradović: Pokojni profa me je jedno odavno naučio...

Trener Partizana čestitao ekipi važnu pobjedu i poslao nekoliko poruka igračima.

Partizan je "iščupao" pobjedu protiv Cedevita Olimpije u dramatičnom meču, a trener crno-bijelih Željko Obradović rekao je da je isključivo umor razlog zbog kojeg je njegov tim dugo tražio igru. Ipak, kada ju je pronašao u odbrani, Ljubljančani više nisu "vidjeli" koš srpske ekipe, pa su u posljednjih osam i po minuta bili prinuđeni da šutiraju trojke (0/10), dok su iz igre postigli samo jedan koš. Tako čvrstom igrom, lider ABA lige učvrstio je prvo mjesto.

"Umor je jedini razlog, nema nijednog drugog. To ko prati malo Evroligu duže, vidjeće da svi timovi kad igraju sa manje od 48 sati razlike, mi smo igrali pre 44 sati protiv Olimpijakosa. To je glavni razlog. Mi smo imali četiri dana za pripremu za Olimpijakos, a za ovu dan i po. Tako će biti i za Barselonu, a za Real ćemo ipak imati dva dana razlike", rekao je Obradović nakon meča.

"Od 16. decembra odigrali smo 31 utakmicu i imamo skor 26-5. Možete da pogledate, veoma je interesantna statistika i mogu samo da se zahvalim igračima, ali nije dovoljno. Moramo da nastavimo dalje, već sada sve znamo, a najbolje je što sve zavisi od nas. Ipak, kad igraš protiv Barselone, Reala i Monaka koji su ispred nas, znaš da te čeka paklen posao da bi izborio još neku pobjedu i plasirao se u Top 8", dodao je Partizanov trener.

Komentarišući utakmicu, on je pohvalio borbenost svog tima i ukazao i na to šta mu se nije svidjelo. "Znali smo da će biti teško, trebalo je da igramo sa različitom energijom, nažalost nismo počeli dobro, ali na sreću Olimpija se nije odlijepila ni u jednom trenutku na veliku razliku. Kako god, uspjeli smo da dobijemo, čestitam igračima, hvala publici što su došli, naravno - za nas izuzetno važna pobjeda u ABA ligi. Ne sviđa mi se da igrači koji su uslovno imali svježinu večeras nisu bili na nivou na kojem će da pomognu više timu, ali to je priča i analiza koju ćemo raditi sutra. Svi moraju da budu spremni da u dva ili tri minuta daju svoj maksimum. I to je to".

"Bez ikakve dileme, potrebni su svi igrači, zato pričam sve o tome. Ko će imati svježinu? Monsieur ("gospodin", na francuskom) Lesor. On će vjerovatno imati. Ali da mi je neko rekao da će Alen Smailagić, naš jedini igrač na poziciji 'pet' večeras, igrati samo 13 minuta, rekao bih da je to nemoguće. Probao sam da stavim i Janisa i Zeka, ali to je tako. Očekujem od svih njih da glavom budu tu i ono što je pokojni profa mene odavno naučio - da umor dolazi samo iz glave. Samo odatle, niotkud drugo. Tijelo tu ne postoji".

Obradović je na konferenciji imao i zanimljiv uvod - uz jasnu aluziju na njegovog bliskog prijatelja i poznatog glumca, Bogdana Diklića. "Stavćiu ključeve u džep, pošto me je naš poznati dramski umjetnik u penziji prekorio da su mi se prošli put čuli ključevi", rekao je Obradović na početku obraćanja.

