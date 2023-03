OBRT U SLUČAJU LESOR, OGLASIO SE PARTIZAN: "Naš igrač je pogriješio, ali ne treba da ide u ZATVOR zbog guranja!"

Partizan neće uložiti žalbu na suspenziju Matijasa Lesora, potvrdio je Ostoja Mijailović.

Izvor: MN PRESS

Matijas Lesor udario je Filipa Petruševa po završetku derbija sa Crvenom zvezdom i zbog toga je kažnjen. Suspendovan je na tri utakmice i moraće da plati 10.000 evra. Uprkos najavama o žalbi, to se neće dogoditi, potvrdio je to i predsjednik kluba Ostoja Mijailović.

U razgovoru za klupsku televiziju dotakao se i kazne za francuskog centra. "Kažnjen je i Lesor zbog toga što je uradio. Izašli smo svi, Željko Obradović je izašao i izvinio se Petruševu, ja sam isto uradio, Matijas je isto rekao, onda ABA liga dođe i presudi ovako. Nećemo da se žalimo na tu kaznu. Naš igrač je pogriješio, ne treba da ga satanizujemo i da ide u zatvor zato što je gurnuo igrača", rekao je Mijailović.

Spomenuo je potom i Nikolu Jokića.

"Pa, u NBA Ligi onda pola igrača treba da bude uhapšeno. Vidjeli ste šta je Jokić uradio, poslije je priznao da je pogriješio, ide se dalje. Važno je što je ABA liga konačno počeka da pokazuje mišiće. Prošle sezone su rekli da će prazniti dvoranu ako bude haosa, to se i dogodilo. Kada vas neki vrijeđaju, to čine da bi vas pobijedili na taj način, verbalno. Davno smo prošli to, psi laju, karavani prolaze", jasan je Mijailović.