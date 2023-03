80.000 ZA NEDJELJU DANA? VJEROVATNO I MALO VIŠE! Željko Obradović: Neka neko izračuna, to će ostati zabilježeno

Trener Partizana Željko Obradović govorio na treningu pred Barselonu o sjajnoj posjeti Partizanovim utakmicama.

Izvor: MONDO

Dan poslije dramatične pobjede protiv Cedevita Olimpije, košarkaši Partizana pripremaju se za još jednu važnu utakmicu, protiv Barselone u utorak. Ekipa Željka Obradovića suprotstaviće se španskom velikanu u krcatoj Štark areni u borbi za plasman u Top 8 i za što bolju startnu poziciju u plej-ofu.

Uoči tog meča, kao i duela protiv Reala u petak, "Žoc" je još jednom zahvalio navijačima što u velikom broju podržavaju Partizan i podsjetio je sve da je dvorana bila puna i protiv Cedevita Olimpije i protiv Olimpijakosa u petak.

"Ta posjeta je pokazatelj koliko su navijači bitni, koliko vjeruju klubu, koliko vole klub i koliko su mu odani. Još jednom zahvalnost velika, znamo da će biti ispunjena dvorana i sutra i u petak... Ostaće zabilježeno, neka neko izračuna u nedjelju dana koliko će na četiri utakmice biti ljudi. 80 hiljada? Vjerovatno malo više, jer se neke brojke ne podudaraju", rekao je Obradović.

Partizanov šef struke je rekao da ne smatra da takav ambijent plaši bilo kog gosta, već da samo inspiriše. "Ne vjerujem da se neko plaši, to su sve timovi koji imaju dosta iskustva. Obrnuto, vjerujem da oni vole da igraju u ovoj atmosferi. Naravno da navijači Partizana nama pomažu, postoji i taj faktor, ali svako voli da igra i vjerovatno se prijatno osjeća".

Obradović je kratko analizirao Barselonu, koju kao trener predvodi njegov bivši košarkaš, Šarunas Jasikevičijus.

"Jedan trening imamo i sutra prepodne, probali smo da prođemo kroz najbitnije stvari u njihovoj igri, bez velikog posmatranja njihovog playbooka. Mislim da to nije bilo moguće u ovom trenutku, ali znamo, igrali smo protiv Barselone, tima koji je napravljen da ide na Fajnal-for i vjerovatno da proba da osvoji Evroligu. Imaju mnogo kvaliteta, igraju veoma čvrstu odbranu, a prvi igrač u toj odbrani je sigurno Jan Veseli. Kad je on na 'petici', agresivnost na loptu od malih igrača počinje na cijelom terenu. Satoranski se vratio iz NBA i igra izvanredno, da ne nabrajam sad igrače na pozicijama 'dva' i 'tri', lideri su u šutu za tri poena, mogu da igraju odbranu na različite načine... Probali smo da reagujemo sad na treningu i sutra ujutru, da vidimo kako će to da izgleda".

Gdje može da bude Partizanova šansa? "Pamet i energija. Treba nam energija na nivou kao protiv Olimpijakosa i takođe pamet. Postoje neke podudarnosti u igri Olimpijakosa i Barselone, videli smo da možemo i o tome smo pričali u analizi utakmice koja je pred nama"