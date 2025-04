"Partizan je više od košarke, šta je veći benefit od toga?": Željko Obradović o licenci Evrolige

Željko Obradović je pred put u Kaunas otkrio da su svi igrači Partizana dobro i da su spremni za meč, a posebno je govorio i o licenci crno-bijelima za Evroligu.

Partizan igra veoma važan meč 33. kola Evrolige. Izabranici Željka Obradovića gostuju u Kaunasu Žalgirisu u četvrtak od 19 časova. Trener Parnog valjka je pred put rekao da su svi igrači spremni, a posebno se osvrnuo i na licence Evrolige koje se, prema posljednjim informacijama, nude crno-bijelima.

Od očekivanja u Kaunasu Obradović je bio jasan: "Da igramo dobru utakmicu protiv tima koji bez obzira što su u toj situaciji na tabeli, ali su imali mnogo dobrih utakmica. Veoma cijenim i poštujem svog kolegu Trinkijerija, veoma dobro vodi ekipu, malo im je falilo da budu u borbi za Top8. Mi bi trebalo da igramo kao veći dio meča kao protiv Bajerna, osim te posljednje četvrtine - bila jako loša", rekao je trener Partizana.

Ipak, važno je znati da poslije nekoliko izostanaka u timu, može da računa na sve igrače. Zbog toga je kratko govorio o zdravstvenom biltenu u Partizanu: "Svi su zdravi i dobro su", rekao je Obradović.

Partizan je prvi ispod crte, kao i prošle sezone, u budućnosti će morati da gleda ka rezultatima Reala, Pariza, Crvene zvezde, Efesa, Barse... "Ne donosi opterećenje, mi znamo šta zavisi od nas. Moramo da budemo pošteni prema sebi i ljudima koji nas bodre, da damo sve od sebe i odigramo ove dvije utakmice maksimalno."

Da li Partizan igra Evroligu sljedeće sezone?

A, kada je riječ o novoj evrligaškoj sezoni, pojavile su se informacije da Evroliga nudi posebne pozivnice "vječitima". "Moj stav je da ja nemam vremena da se bavim tim. Od prije četiri godine je moj stav da bih volio da Partizan bude stalni član Evrolige, to je vrhunsko takmičenje koje iz dana u dan raste, broj gledalaca, način na koji se igra i sistem takmičenja je izvanredan."

"Šta će biti u budućnosti, to treba predviđati, ali ja ne znam, ali naći ćemo rješenje. Partizan dobije to da su utakmice Partizana više od košarke, jel treba veći benefit od toga, da se priča i da svi znaju da je najbolja atmosfera na utakmici Partizana. Naši navijači to rade gdje god, sada je to bio slučaj i u Minhenu. Bolje bi bilo da smo stalni članovi i da ne razmišljamo iz sezone u sezonu šta će biti", zaključio je Obradović.

