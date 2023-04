BUCO, NAHRANI SVOJE KEROVE DA NE LAJU I ARLAUČU! Oštro saopštenje iz Novog Grada: Zašto vam smeta Sloboda?

Nakon derbija m:tel Prve lige Republike Srpske između Slobode i Krupe, klub sa "Mlakvi" imao je mnogo toga da kaže. Pročitajte njihovo saopštenje.

Derbi meč 22. kola m:tel Prve lige Republike Srpske između Slobode i Krupe odigran na "Mlakvama" donio je zanimljiv fudbal, ali ne I golove. Duel je okončan rezultatom 0:0, čime je prekinut niz lidera od 13 uzastopnih pobjeda.

Ipak, ovaj remi nije mnogo uzdrmao vodeću ekipu prvenstva, koja I dalje ima deset bodova prednosti, ali Novljani imaju i meč manje, pa do kraja prvenstva možemo očekivati zanimljivu borbu za titulu.

Ipak, nakon ovog duela, iz tabora Slobode odlučili su da se oglase, a njihovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

"Ne možemo dozvoliti da se ponižavaju rezultati Slobode ove sezone, kao i prethodne dvije, gdje smo vodili mrtvu trku sa Slogom iz Doboja i Zvijezdom iz Etno sela Stanišići do zadnjeg kola i dali veliki doprinos gledanosti i značaju Prve lige. Namjerno nismo spomenuli Krupu, zato što unazad dvije godine svaka naša utakmica je popraćena ružnim komentarima njihovih portparola, pojedinih kvazisportskih portala, što je naročito vidljivo ovih dana poslije zadnje utakmice. Vidimo sve naručene tekstove od istih i prije i poslije utakmice. Toliko mržnje i laži prema jednom klubu, gradu i ljudima, u njemu su svi normalni ljudi koji prate fudbal primijetili. Zašto vam smeta Sloboda?

Zato što smo u samom vrhu fudbala Republike Srpske već tri godine uzastopno, zato što vam smetamo u fudbalskom smislu, zato što smo dobro organizovan kolektiv i sportski se borimo za svoj rezultat, zato što nemamo pomoći od države kao pojedini prvoligaši, već sami rješavamo svoje probleme, zato što smo iskreni u svojim namjerama, a ne kao drugi koji svojim postupcima urnišu Prvu ligu, kako prošle, tako i ove godine (svi znamo kako je prošlo kažnjavanje prošle godine za Krupu), zato što nećemo da vam se smaknemo sa puta kao svi drugi...

Ova kampanja se samo vodi kada je Sloboda u pitanju i znamo odakle dolazi. Orkestrirani napadi na sudiju prije utakmice da bi se na istog izvršio pritisak, kao i na samom poluvremenu gdje smo svi čuli prijetnje mladog i jako nezrelog trenera Ilića, gdje je prijetio sudiji Todiću ‘da nikad neće suditi u Premijer ligi’, jer se on tobože pita za sve u fudbalu Republike Srpske. Mladi treneru, previše si sebi dopustio. Gospodine Iliću, u subotu si pokazao da nisi mogao da se nosiš sa pritiskom i da nisi dorastao vođenju utakmice u jednom derbiju protiv jakog rivala, koji se i ovog puta pokazao kao tvrd orah za tvoju ekipu. Mislio si da ćeš doći i da ćemo ti se svi diviti u Novom Gradu, kako tebi, tako i tvome klubu. Nećemo, jer ne zaslužujete to baš zbog svoje potrebe da sve ponizite, a to su odlike malih ljudi i klubova. Fudbalski klub ‘Sloboda’ je klub koji postoji od 1910. godine i moraš to da znaš, mladi gospodine, kako ti, tako i tvoji portparoli i mentori.

Na vašu žalost, niste uspjeli u dvije utakmice Slobodi dati gol, a toliko ste željeli. Koliko ste bili smušeni i nezadovoljni poslije utakmice, uspjeli ste zaboraviti svoga trenera Sekulića. Što se tiče publike, kao što piše jedan portal da je bila loša posjeta, samo govori činjenica da smo prodali 450 karata, a to možete vidjeti na video snimku na našoj Facebook stranici. Taj isti portal, koji je vaša portparolska agencija, neka objavi slike posjete Krupe kad igra domaće mečeve (30 gledalaca, a i ne može biti više, jer ste mala mjesna zajednica i ne možete nikad stići Novi Grad). Smeta vam i predsjednik našeg kluba Mladen Bosančić. Smeta zato što vam uvijek stoji na putu u vašim rabotama. Predsjednik se spustio na klupu da pokaže ‘najboljem treneru Republike Srpske’ kako se vodi tim. I to vam smeta, sve vam smeta. Možda bi trebalo tražiti provjeru validnosti diploma kod gospodina Talovića, da vidimo kakve sve trenere školujemo. Da završimo sa ovom temom...

BUCO, NAHRANI SVOJE KEROVE DA NE LAJU I ARLAUČU. Sloboda nikad neće dozvoliti da je ponižavaju i na njoj grade tobože neki autoritet. Borićemo se za svoje mjesto pod suncem, uvažavajući sve svoje sportske prijatelje. Ako bude bilo potrebe, objasnićemo javnosti još stvari koje su jako zanimljive za subotnji susret", navodi se u saopštenju Slobode.

