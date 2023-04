To su sve gluposti, spinuje se i prave se priče! Dušan Tadić se oglasio: Otresao sam ga, skočio je - evo šta se desilo!

Dušan Tadić u intervjuu za Mozzart sport objasnio kakav sukob je imao sa rivalom iz Fejenorda, Orkunom Kokčuom.

Izvor: Profimedia/ANP MAURICE VAN STEEN /ANP/Sipa USA

Fejenord i Ajaks odigrali su jedan od najburnijih mečeva fudbalske sezone u Evropi i pobijedio je tim iz Amsterdama, na čelu sa kapitenom i strijelcem, Dušanom Tadićem. Veliku pažnju privukao je i njegov duel sa kapitenom Fejenorda, Turčinom Orkunom Kokčuom.

Nakon što su imali žestok duel, poslije kojeg je Kokču pao na teren i nije izdržao u klinču, Tadić mu je gestikulirao ka travi i mnogima je odmah bilo jasno da je aludirao na njihov duel. Međutim, bilo je i onih koji su u tome vidjeli "rasizam" ili Tadićevo navodno ismijavanje vjere rivala, pa i da je zlonamjerno aludirao na Ramazan i post.

Tadić se poslije svega oglasio u intervjuu za Mozzart sport i objasnio o čemu se zapravo radi. Takođe, osvrnuo se i na raniji "sukob" sa istim igračem i na optužbe iz Turske da kao kapiten Ajaksa nije htio da nosi traku u znak podrške zemljama stradalim u zemljotresu, što takođe nije bilo tačno.

“Ma, to su sve gluposti! Prvo se desila situacija da, kao, nisam htio da nosim traku u znak podrške za Tursku i Siriju, a to je bila klupska odluka. Klub je odlučio da nosimo majice prije utakmice, kao vid podrške, što je po meni još bolje i upečatljivije, ali niko ne priča o tome. Poslije toga se desila situacija sa Kokčuom kod nas kod kuće, mi smo se rukovali, a mediji su spinovali da nismo. On je izabrao pogrešnu stranu i onda je rekao sudiji Makeliju da nije mislio na tu stranu i to je bilo to”, rekao je Tadić.

"Juče se desilo da sam ga otresao na zemlju u duelu i on je skočio na mene. Ja sam ga pitao da li je ukusna trava. I onda mu poručio da malo pojača teretanu. To je bilo sve, ali sve se spinuje i od svega se prave priče."

Tadić je govorio i o kritikama na račun njegove igre, koje stižu i od holandske legende Veslija Snajdera.

"Sve su to normalne stvari, svake godine je isto, samo što nam je ekipa prethodnih godina bila mnogo jača, pa smo mogli da lakše iznesemo taj teret. Ljudi jednostavno ili vole ili mrze Ajaks, velika je frustracija prisutna zbog veličine kluba i zato što uglavnom pobjeđujemo i osvajamo trofeje."

Ništa od toga ne pogađa iskusnog srpskog asa (34).

"Ne, ne pogađa me, to su samo komplimenti da ljudi ne mogu da podnesu tvoj i Ajaksov uspjeh. Bilo je i ranije tako, samo što smo im davali manje prostora za takve stvari, jer smo više pobjeđivali. Čim se izgubi ili igra neriješeno, zna se ko je na udaru. Svake godine smo uzimali titule, svake godine sam MVP lige, naravno da ću biti i ove. Tako da, znaš ko si i šta si i ideš dalje”, dodao je Tadić u intervjuu za Mozzart sport.

Tadić je stigao u Ajaks 2018. godine iz Sautemptona i u Amsterdamu je postao klupska legenda, jer je osvojio tri titule prvaka, dva Kupa Holandije, svake godine je najbolji asistent lige i donio je Ajaksu jednu od najvećih evropskih pobjeda u istoriji - u najvećoj noći svoje karijere u Madridu.