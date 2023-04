NESTVARNE SCENE U HRVATSKOJ: Fizioterapeut odgrizao komad prsta protivničkom treneru! (FOTO)

Svašta smo vidjeli na fudbalskim terenima, ali ovo još nismo.

Izvor: sportalo.hr

Nevjerovatne scene na meču Treće hrvatske lige, grupa Istok.

Po završetku izuzetno zanimljivog duela između Čepina i Graničara (0:1), došlo je do opšte tuče na terenu, a kako prenosi portal sportalo.hr viđene su i pomalo nestvarne scene, kao iz horor filmova. Nije djelovalo tokom utakmice da će doći do nereda, sve je bilo korektno na terenu, ali i tribinama, a onda je nakon posljednjeg sudijskog zvižduka uslijedio pravi haos.

Fizioterapet gostujućeg tima Ivan Prnjak sukobio se sa domaćim trenerom Josipom Milardovićem i izbila je opšta tuča, u kojoj su učestvovali i igrači i članovi stručnog štaba obje ekipe. Najdeblji kralj izvukao je Milardović, kojem je Prnjak odgrizao komad prsta, piše portal sportalo.hr.

Sam Milardović istakao je da ovo što se desilo nikada nije vidio, a kamoli doživio u životu.

"Ovo je nešto nezapamćeno. Odgrizao mi je komad palca. Još uvijek sam na hitnoj, kad sam došao i rekao šta se dogodilo i da me ugrizao čovjek, ljudi nisu mogli vjerovati. Čitav život sam u fudbalu, svašta sam prošao i vidio, nervoza, prepucavanje pa i tuča. To su stvari koje se događaju i mogu se tolerisati u nekim granicama, ali ugristi nekoga, to je stvarno van pameti. Fali mi jagodica, dobar komad nokta, srećom na snimku je vidljivo da kost nije stradala. Nakon što me ugrizao, poludio sam i od ljutnje i od bola, bio sam spreman svašta učiniti, potpuno sam bio van sebe. Stvarno želim naglasiti da takvom čovjeku koji je spreman nekome odgristi prst nije mjesto u sportu", izjavio je Milardović za Sportalo.

Milardović (41) je dobro poznato ime u Hrvatskoj, s obzirom da je nastupao za brojne klubove poput Osijeka, Međimurja, Cibaliju, Slaven Belupa, Intera iz Zaprešića…

"Krivca nećemo imenovati niti je to moguće, svaka strana tu snosi svoj dio odgovornosti, na kraju je poražen sport, poražena je i Graničarova pobjeda i Čepinovi prekrasni uslovi na stadionu, poraženo je i odlično navijanje i što je najstrašnije, poražena su ona djeca koja su trenirala na pomoćnom terenu pa gledala završnicu utakmice i ove ružne scene", piše pomenuti hrvatski portal.

Graničar je ovom pobjedom ostao na vrhu Treće lige (četvrti rang u Hrvatskoj), sa tri boda prednosti nad Slavonijom iz Požege, dok je Čepin u donjem dijelu tabele, ali daleko od zone ispadanja.

