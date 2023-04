"JOŠ SAM U HITNOJ, TAJ LIK MI JE ODGRIZAO PALAC!" Haos poslije meča u Hrvatskoj - bivši reprezentativac u bolnici!

Nevjerovatne scene desile su se u Hrvatskoj gde je na niželigaškom meču došlo do nevjerovatnog obračuna.

Nevjerovatne scene su viđene u Hrvatskoj i to na meču seoskog fudbala. Čepin je ugostio Graničar iz Županje u zaostaloj utakmici Treće nogometne lige istok, a malo se pričalo o pobjedi Graničara. U medije je dospio incident koji se desio nakon završetka meča.

Trener domaćeg tima Josip Milardović se sukobio sa fizioterapeutom gostiju Ivanom Prnjakom, a onda je nastao haos! Počela je tuča, hvatanje za vratove, a kako prenose hrvatski mediji Prnjak je na kraju ugrizao Miloradovića i odgrizao mu dio prsta!

"Što se tiče ovoga nakon utakmice to je nešto nezapamćeno, kao i nakon svake utakmice bez obzira na to što se dogodilo za vrijeme igre čestitao sam kulturno i sportski treneru Graničara i odmah nakon toga me njegov pomoćnik ili fizio, šta je već, počeo vrijeđati na što sam ja reagovao i došlo je do koškanja što nije dobro, ali to u fudbalu zna da se dogodi. Onda me taj lik kojem nije mjesto ni blizu sportskih terena ugrizao! Odgrizao mi je komad palca. Još uijek sam u hitnoj. Kad sam došao i rekao šta se dogodilo i da me ugrizao čovjek ljudi nisu mogli da vjeruju', izjavio je Josip Milardović za "Sportalo" i dodao:

"Čitav život sam u fudbalu, svašta sam prošao i vidio, nervoza, prepucavanje pa i tuča su stvari koje se događaju i mogu se tolerisati u nekim granicama, ali ugristi nekoga, to je stvarno van pameti. Fali mi jagodica, dobar komad nokta, srećom na snimku je vidljivo da kost nije stradala. Nakon što me ugrizao ja sam poludio i od ljutnje i od bola, bio sam spreman svašta da uradim, potpuno sam bio van sebe, prije toga je to bilo recimo to koškanje koje se događa. Stvarno želim da naglasim da takvom čovjeku koji je spreman nekome odgristi prst nije mjesto u sportu", rekao je Milardović.

Josip Milardović je u bogatoj fudbalskoj karijeri nastupao i za omladinske selekcije Hrvatske, a kao štoper i zadnji vezni igrao je za Osijek, Međumurje, Cibaliju, Slaven, Inter iz Zaprešića i u HNL-u ima 167 odigranih mečeva i 20 datih golova.

