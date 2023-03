Hrvati RAZOČARALI, Perišić OPSOVAO saigrača! (VIDEO)

Strijelac jedinog gola za Hrvatsku nije dodao loptu Ivanu Perišiću u drugoj situaciji, što je izazvalo brojne komentare.

Već u prvom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Nejmačkoj reprezentacija Hrvatske - inače trećeplasirana na Mundijalu u Kataru - doživjela je ozbiljan kiks. U Splitu, na Hajdukovom "Poljudu", bod je osvojio Vels koji je prvi šut u okvir gola imao u 93. minutu susreta. Bilo im je to dovoljno da postave konačnih 1:1 jer je domaćin prethodno promašio sijaset dobrih prilika za ovjeru pobjede.

Poslije jedne takve iskusni Ivan Perišić opsovao je saigrača Andreja Kramarića i o tome od sinoć pišu svi hrvatski mediji. Igrao se 45. minut susreta kada je strijelac gola za Hrvatsku Kramarić riješio da sam duplira prednost umjesto da asistira bočnom fudbaleru Totenhema. Kada je šansa otišla u nepovrat, sa Ivanovih usana moglo je da se pročita "Idi u ku*ac, je*ote".

Rečenica koju je Ivan Perišić izgovorio u afektu nije napravila veći problem među reprezentativcima Hrvatske, ali je postala veoma bitna tema u tamošnjoj javnosti. Zbog toga je nakon remija sa Velšanima o njoj morao da priča i selektor. "Da je Kramarić dodao loptu, Perišić bi išao sam na gol. Nekad igrači ne reaguju onako kako mi želimo, kad zabiješ gol, to je okej, ali kada zbog toga prospeš bodove... Moramo ispoštovati jedni druge, to je bila sjajna situacija za gol, nismo odigrali i kažnjeni smo. Moraš poštovati saigrača, to mi radimo u većini slučajeva, ali sada nismo", rekao je selektor Zlatko Dalić nakon meča, u odgovoru na jedno od prvih pitanja hrvatskih novinara. Pogledajte detalje sa meča:

Nakon odigranog prvog kola u grupi D lidersku poziciju zauzima Turska koja je na gostovanju savladala Jermeniju (2:1), dok Hrvatska i Vels dijele drugu poziciju na tabeli. Peti tim u ovoj grupi je Letonija, koja je u prvoj rundi bila slobodna. Naredni meč u kvalifikacijama Hrvati će odigrati u Turskoj i pobjeda joj je preko potrebna.

