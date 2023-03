ŠOK ZA HRVATSKU U 93. MINUTU! Slavili pobjedu, a onda Vels izjednačio iz prvog šuta - muk na "Poljudu"

Hrvatska je bila bolji rival i djelovalo je da će doći do tri boda, međutim Vels je stigao do gola kada je djelovalo da je utakmica već završena.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Fudbalska reprezentacija Hrvatske je razočarala svoje navijače u prvoj utakmici nakon osvajanja bronze na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Djelovalo je da će Hrvatska osvojiti sva tri boda, bila je bolji rival, međutim Vels se na kraju snašao i u 93. minutu iz prvog udarca ka golu Dominika Livakovića - uspjeli su da dođu do gola i samim tim do velikog boda na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Dakle, na kraju: Hrvatska - Vels 1:1!

Interesantno je da je Hrvatska imala više od igre u prvom dijelu, ređale su se šanse pred golom Vorda, da bi Andrej Kramarić donio vođstvo u 28. minutu. Veliku šansu imao je Kovačić, potom je poslije izlaska iz igre Marka Livaje malo i "pao" domaći tim, ali je opet imao šansu da sve završi na vrijeme pošto je desetak minuta prije posljednjeg sudijskog zvižduka Ivan Perišić pogodio stativu.

Propuštene šanse domaćina kaznio je Vels i to u trećem minutu nadoknade poslije auta sa desne strane. Lopta je dugo letjela i napravila je džumbus u odbrani "vatrenih". Iznenada je stigla na drugu stativu na konoj je Broudhed bio najprisebniji i savladao je do tada besposlenog Dominika Livakovića. Bio je to prvi gol novopečenog reprezentativca Velsa, inače igrača Ipsviča, inače člana trećeligaškog ranga engleskog fudbala.

Hrvatska je inače igrala u najjačem sastavu na "Poljudu", uz izuzetak Bruna Petkovića, a očigledno su se previše opustili nakon medalje na Mundijalu u Kataru što će Zlatko Dalić brzo pokušati da ih natjera da zaborave.