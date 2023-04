Cijeli svijet u šoku zbog poteza štopera Bajerna - on vrijedi 60 miliona evra?!

Bajernovog tragičara u teškom porazu je lako naći.

Izvor: Profimedia

Bajern je izgubio od Mančester sitija 0:3, a definitivno je tragičar bio štoper njemačkog tima, Dajot Upamekano (24). Skupocjeni defanzivac, čija je vrijednost procijenjena na čak 60 miliona evra, potpuno je izgubio koncentraciju i doneo katastrofalnu odluku prije gola Bernarda Silve.

Kao da je pokušao da predribla Džeka Griliša, koji je to lako pročitao, petom asistirao ka Erlingu Holandu, a on je potom savršeno centrirao ka Bernardu Silvi. Za to vrijeme, Upamekano je trčao ka svom golu, pokušavao da izvuče stvar i samo se dovoljno približio mreži da vidi kako se sve raspada:

Haland i Bernardo Silva Izvor: YouTube/TV Arena sport

Bio je to uvod u ubjedljiv poraz Bajerna, a Upamekano će biti označen kao jedan od najvećih krivaca u timu Tomasa Tuhela. Grešio je cijelo veče, a taj kiks prije gola bio je kulminacija svega lošeg što je napravio. Neshvatljivo za takvog igrača, koji je stigao prije godinu i po iz Lajpciga za 42,5 miliona evra.

Trener Bajerna Tomas Tuhel rekao je da je bio izuzetno zadovoljan igrom svog tima do tog trenutka. Mančester siti vodio je 1:0 Rodrijevim sjajnim golom sa distance, a poslije Upamekanovog kiksa sve se srušilo.

"Do tog trenutka mislio sam da smo izuzetno jaki. Odbijam da omalovažavam ovaj nastup. Zaljubio sam se u svoj tim", rekao je Tuhel, kako prenose njemački mediji.

Upamekano je ove sezone najstandardniji igrač Bajerna uz Serža Gnabrija, Jozuu Kimiha i Džamala Musijalu i on i Matijs De Liht osnov su odbrane njemačkog giganta. Međutim, ove večeri u Mančesteru stvari nisu išle kako su Tuhel i njegovi igrači zamislili. Na njihovu veliku žalost, na drugoj strani terena nije bilo povrijeđenog napadača Bavaraca Erika Maksima Čupo-Motinga i to se takođe osjetilo, ali nije upadalo u oči kao ovaj veliki kiks, kakvih nije bilo mnogo u Upamekanovoj karijeri.