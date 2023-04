SVE MOŽE DA SE PREOKRENE ZA JEDNU NOĆ! Stojković muči Ronalda, a njega muči Partizan: Teško je, ali ako to uspijemo...

Vladimir Stojković je otišao u Saudijsku Arabiju, tamo blista, ali ne zaboravlja svoj Partizan.

Vladimir Stojković je imao fantastičan meč u Saudijskoj Arabiji i uspio je da sačuva mrežu protiv Kristijana Ronalda, a kada je govorio o tom meču nije mogao da ne spomene i Partizan.

Crno-bijeli se nalaze u ogromnoj krizi, tek su četvrti na tabeli i već su promijenili tri trenera ove sezone. Ipak iskusni 40-godišnji golman vjeruje da sve može da se promijeni jako brzo. Ukoliko bi crno-bijeli uspjeli da dođu do drugog mjesta na kraju sezone i ako bi stigli u kvalifikacije za Ligu šampiona, to bi moglo da preokrene situaciju u Humskoj.

"Počela je kao jedna od jako dobrih sezona, ali fudbal je to i jako se brzo okrene. Ja sam svim srcem uz Partizan i ovo su teški momenti za crno-bijele, ali dolazi period gdje može se da se okrene u korist našeg kluba. Ako izborimo to drugo mjesto i kvalifikacije za Ligu šampiona mislim da će se sve okrenuti u toku noći! Tada se postaje veliki trener i veliki igrač. To želim Partizanu", rekao je Stojković gostujući u jutarnjem programu TV Prva.

Stojković je u Partizanu branio u dva navrata, prvo od 2010. do 2013. a onda i od 2017. do 2021. godine. Za ovaj klub ima preko 250 nastupa, a sa crno-bijelima je osvojio tri titule šampiona države i tri kupa.