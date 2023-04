ČUKARIČKI MOGAO DA DOBIJE PARTIZAN 3:0, ALI NIJE... ZAŠTO? Oglasio se direktor Brđana: Evo zašto su odustali!

Sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević objasnio je zašto njegov klub nije ostao istrajan da dobije meč za zelenim stolom, što bi gotovo sigurno uspjeli - kako se navodi u zajedničkom saopštenju sa FSS.

Utakmica 30. kola Superlige između Čukaričkog i Partizana biće nastavljena u četvrtak (od 17.15), tačno devet dana poslije prekida na Banovom brdu. Susret će biti "restartovan" u 22. minutu utakmice poslije temeljnih razgovora Čukaričkog, Partizana i FSS koji su objavili i zajedničko saopštenje. U njemu je navedeno i da je Čukarički mogao da dobije meč "za zelenim stolom", međutim na kraju su pristali da se susret sa Partizanom nastavi. Zbog čega?

To je pokušao da objasni sportski direktor "brđana" Vladimir Matijašević koji je u razgovoru sa "Sportski žurnal" objasnio da prvenstvo treba da "bude regularno i da se na terenu riješi ko je bolji". Zato su odustali od žalbe jer je sve moglo da se prolongira za još osam dana zbog njihove žalbe, što znači da plej-of ne bi mogao da počne na vrijeme.

"Pisali smo žalbu poslije prekinutog meča iz jednostavnog razloga, nismo bili obaviješteni o nekim stvarima. Poslije razgovora Dragana Obradovića i potpredsjednika FSS Branislava Nedimovića, došlo se do zaključka da prvenstvo treba do kraja da se odigra. Uvijek sam za to, ali i manji klubovi moraju da budu ispoštovani, ništa drugo. Nadam se da će se to u budućnosti promijeniti", kazao je Matijašević.

Sportski direktor Čukaričkog ističe da treba da pobijedi "ko bude bolji", dodavši da se nada da sličnih problema neće biti u budućnosti pošto se meč igra bez prisustva publike.

"Sve je relevantno, činjenice su činjenice, sve je crno na bijelo. Ali, želimo da igramo, tu smo zbog toga, a ne da dobijamo mečeve za zelenim stolom. Ponavljam, potrebno je samo da se obrati pažnja i na druge klubove", naglasio je Matijašević i rekao da nema nikakvih problema između igrača dva tima.

"Nećemo da bude kamen spoticanja u srpskom fudbalu. Izašli smo u susret, ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije bili su korektni. Nadam se da će sve biti u najboljem redu, nastavićemo meč u četvrtak", zaključio je.

