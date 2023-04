Predsjednik Borca nije siguran da li je vraćen dug od 300.000 KM! Milan Tegeltija: Nema razloga za zabrinutost

Pročitajte intervju sa novim predsjednikom banjalučkog Borca.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Prvi čovjek Fudbalskog kluba Borac Milan Tegeltija, koji je dužnost preuzeo 3. aprila, još uvijek upoznaje klupske strukture i planira evropsku budućnost za banjalučki klub.

“Ja sam već ranije, 2010. i 2011. godine bio u upravi FK Borac. Došli smo kao nova uprava 2010, kada je Borac ispao u Prvu Ligu Republike Srpske, i mi smo klub vratili u premijerligaško takmičenje. Te godine odmah osvojili treće mjesto na tabeli i Kup Bosne i Hercegovine. Sljedeće godine osvojili smo prvu titulu prvaka Bosne i Hercegovine, prvi put igrali Evropu u poslijeratnoj Bosni i Hercegovini, tako da u tom kontekstu, kome je to iznenađenje, mislim da je to mlađima iznenađenje i onima koji ne prate dugo istoriju FK Borac, ali oni koji prate znaju da je to nešto u čemu sam već dugo”, rekao je Tegeltija u intervjuu za televiziju "N1".

Prema njegovim riječima, nije mu poznato zbog čega su navijači Borca nezadovoljni radom prethodne uprave, a na pitanje da li su finansijski gubici kumovali njihovoj ostavci, nije ni potvrdio niti demantovao te navode.

"Ne znam koji su tačno razlozi rukovodili navijače da traže smjenu uprave, ali nije nikakva tajna da su klubovi u Bosni i Hercegovini suočeni sa istim finansijskim problemima, a to je da nema kluba u Bosni i Hercegovini koji je trenutno samoodrživ, koji može funkcionisati bez određene pomoći", rekao je Tegeltija i dodao:

"Upravo ono što želimo da uradimo je da učinimo klub samoodrživim, da povećamo interne prihode kluba. Naravno, pomoć države, i javne vlasti i lokalna zajednica će uvijek biti nužna, međutim sa rezultatima u fudbalu uvijek dolazi i više novca. Vi znate šta se dešava ukoliko ostvarite rezultate u UEFA takmičenjima na međunarodnoj sceni, da to znači ogroman priliv novca. Prema tome fudbal je isplativa investicija ukoliko ostvarite rezultat. Ono što pokušavamo da uradimo je da konsolidujemo strukture kluba, da se zna tačno ko šta radi, šta je čiji posao, da institucionalni okvir kluba zaokružimao na način da pojačamo marketing i da dio od prihoda kluba koje bi obezbjeđivalo postojanje kluba zaista dođe od internog poslovanja, bilo da se radi o marketingu, preduzeća koja bi ulagala u klub, ali to ne smiju biti samo donacije. Ono što želimo da postignemo je da privlačimo investitore, odnosno privrednike, biznismene, koji će prepoznati poslovnu šansu ulaganjem u klub", rekao je on.

N1 je naveo da je bivše rukovodstvo crveno-plavih ostavilo dug od 300 hiljada maraka prema FS BiH, za koji nikada nije bilo jasno da li je vraćen do 30. juna 2022. godine kada je istekao rok.

Tegeltija tvrdi da ni sam nije siguran da li je novac vraćen, jer nije prošao sve dokumente otkako je došao na funkciju, ali je podvukao da razloga za zabrinutost nema.

"Imamo redovnu komunikaciju za Fudbalskim Savezom Bosne i Hercegovine. Siguran sam da ćemo taj dug prema njima riješiti na način koji će biti, prije svega zakonit, a drugo, mislim da će tu svi biti zadovoljni".

Kada je u pitanju sportski dio, Tegeltija je najavio igračka pojačanja u sljedećem prelaznom roku i borbu za titulu prvaka sljedeće sezone.

"U periodu koji dolazi učinićemo sve da klub pojačamo. Šta će to biti, rano je da govorim, ali trudićemo se da dovedemo igrače koji će biti prava pojačanja", rekao je Tegeltija.

