Tegeltija: Banjaluka voli Borac, ali su Banjalučani teška publika - namjera da od kluba ustabilimo evropski brend

Predsjednik Borca Milan Tegeltija otkrio kakvo je stanje u klubu i poručio kako je najbolje stvar od svega stanje na tabeli.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Milan Tegeltija, novoizabrani predsjednik FK Borac, gostujući u "Temi dana" na ATV-u govorio je trenutnom stanju u klubu. On je otkrio kako je pred novoizabranom Upravom kluba mnogo posla u narednom periodu, a kao najpozitivniju stvar izdvojio je trenutnu poziciju na tabeli koju zauzima banjalučki klub.

"U klubu postoje brojne stvari koje se moraju dotjerati i urediti, ako mogu to tako da kažem, od svega u klubu najbolje je stanje na tabeli. To je nešto što je dobra osnova i daje nam motivaciju da, u najmanju ruku, zadržimo to mjesto na tabeli koje nam osigurava evropska takimičenja", izjavio je Tegeltija u Temi dana ATV-a.

Tegeltija je otkrio kako je namjera novog rukovodstva da od kluba ustabile jedan evropski brend. Prema njegovim riječima, ukoliko želite da bude na mapi Evrope i svijeta najlakši put da to ostvarite je preko fudbala.

Tegeltija je dodao da Banjaluka voli Borac, ali da su Banjalučani teška publika. Jedan od ciljeva nove uprave je i privući što više publike na Gradski stadion tako što će im biti ponuđen određeni sadržaj.

„Mi želimo da od Borca napravimo klub koji će imati vlastite prihode, koji su sada vrlo minorni, a igra vrlo ozbiljna takmičenja. Želimo da privučemo sve biznismene, privrednike da investiraju u Borac i da im to bude korisna investicija, da u tom prepoznaju i poslovnu šansu, a ne da to bude samo nekakav donatorski odnos prema Borcu“

Tegeltija je još najavio i osnivanje fudbalske akademije Borca. Za kraj, on je otkrio kako je primarni cilj ove sezone izlazak u Evropu.