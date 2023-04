Borac dobio nove direktore: Pogledajte kome su pripale nove funkcije na Gradskom stadionu!

Na banjalučkom Gradskom stadionu održana prva sjednica novog Upravnog odbora, na kojoj su imenovani direktor i sportski direktor kluba, te direktor marketinga i prodaje.

Novi Upravni odbor Fudbalskog kluba Borac, koji je imenovan u ponedjeljak, odmah se prihvatio posla, tako da je danas održana prva sjednica.

Na banjalučkom Gradskom stadionu odlučeno je da novi direktor kluba bude Aleksandar Mićić, koji je do sada obavljao funkciju koordinatora omladinske škole, odakle dolazi i dosadsašnji šef omladinskog pogona Oliver Jandrić.

Funkciju direktora marketinga i prodaje ubuduće će obavljati Dejan Ćato, koji je isti posao radio u "Banjalučkoj pivari", a njegov zamjenik biće Mirko Vujinović, diplomirani ekonomista.

"Vjerujem da smo učinili dobre izbore, a vrijeme će pokazati da li to naše ubjeđenje i dalje stoji. Pred nama su zahtjevni projekti, koje smo sebi postavili i mislimo da je ovo tim ljudi koji može da izgura ovu vrstu ambicija", rekao je Milan Tegeltija, prvi čovjek banjalučkog premijerligaša.

Uloga direktora Borca, ističe Aleksandar Mićić, velika je čast i obaveza.

"Želim da se zahvalim Upravnom odboru na današnjem imenovanju za direktora kluba. S obzirom na to da sam tu prisutan već godinama i da sam operativac u užem krugu ljudi na svim gostujućim i domaćim utakmicama, ali i na inostranim, mi se dobro poznajemo. Većinu predstavnika medija znam i sa utakmica i svih ostalih dešavanja. Upoznati smo sa svim što se do sada dešavalo, znamo kako klub funkcioniše i daćemo sve od sebe da unaprijedimo klub i da Borac ostvari još veće rezultate u budućnosti. Imamo veliko breme iz istorije, klub je velikan, biće nam težak zadatak, ali daćemo sve od sebe", poručio je novi direktor crveno-plavih prilikom prvog obraćanja.

Predsjednik Borca Milan Tegeltija najavio je da će 30 posto prihoda od prodatih ulaznica biti proslijeđen za liječenje Banjalučanke Darije Karanović, koja se već dugo bori sa karcinomom. Prvi čovjek kluba istakao je da se ova akcija odvija pod motom "Borac borcu - Borac Dariji".

Novi sportski operativac kluba iz Platonove ulice Oliver Jandrić prezentovao je kratkoročni plan rada do završetka takmičarske sezone.

"Dolazim iz omladinske škole, tako da sam upoznat sa stanjem u klubu, što će mi olakšati obavljanje pozicije na koju sam imenovan. Kratkoročno gledano, ovaj period ćemo iskoristiti da pokušamo da sačuvamo poziciju na tabeli koja vodi u evropska takmičenja, da nakon toga sa šefom stručnog štaba izvršimo jednu duboku analizu, da razgovaramo o eventualnim pojačanjima i sezonu uspješno privedemo kraju", rekao je dugogodišnji kapiten Borca, naglasivši da uprkos imenovanju na novu funkciju ne odlazi iz omladinske škole.

"Maksimalno sam uključen i dalje u njen rad jer smatram da je to jedan od najbitnijih segmenata svakog kluba."

Jandrić je dodao da će priključivanje mladih igrača prvom timu ostati jedna od najvažnijih stavki kluba.

"Trudili smo se i mi iz omladinske škole, kroz razgovor sa šefom stručnog štaba, da maksimalno ukjučimo igrače koji dolaze iz našeg pogona, da cijeli koncept škole ima smisla. Mogu da kažem da Vinko Marinović ima jako dobar osjećaj za mlade igrače, tako da nismo imali problema što se tiče protoka igrača iz omladinskog pogona. Mislim da to treba da bude put, kako jedna škola i klub treba da sarađuju. Mladi igrači imaju kvalitet, nisu se slučajno našli u prvom timu, tako da će uz starije i iskusnije igrače sigurno doprinijeti podizanju kvaliteta prvog tima. Nisu tu samo zato što su mladi, već i što imaju kvalitet."

Dejan Ćato izrazio je zadovoljstvo dolaskom u klub, iako, kako i sam kaže, do sad nije bio upućen u rad istog.

"Kao neko ko je građanin Banjaluke, neko ko želi da pomogne i da dadne svoj doprinos sa stanovišta marketinga koji je moja uža specijalnost, nisam do sad bio vezan za rad fudbalskog kluba. Međutim, sa strane promocije, sa strane gdje se gradi brend, smatram da mogu pomognem klubu. Unijećemo dodatnu energiju, želimo da uključimo posjetioce, želimo da pravimo veći broj navijača. Omladinska škola je izuzetan potencijal što se tiče samog Fudbalskog kluba Borac, u smislu privlačenja svih selekcija", rekao je Ćato, navodeći da će jedna od obaveza Borca u narednom periodu biti društveno-korisni rad.

"To će od sada biti redovno jer želimo da dio vratimo zajednici, da uključimo i ostale. Želimo da ljudi doprinesu klubu, ne da samo mi sa ove strane pokušavamo sve. Bitno je za atmosferu u gradu i energiju oko kluba", rekao je Čato, dodavši da će jedna od glavnih obaveza marketing tima biti privlačenje što većeg broja publike na tribine Gradskog stadiona.

"To i jeste jedan od ciljeva – privući ljude koji nisu tu po 'defaultu'. Jeste plan da otvorimo Borčev šopm to je nešto što klub stvarno nema. Sa druge strane, planiramo dodatne aktivnosti koje će se raditi prije utakmice, tokom poluvremena, ali i poslije utakmice. Sad je kratak period, mi smo se spremali za ovu narednu utakmicu sa Zrinjskim (subota, 18.30, op.a.). Mi se nadamo, ako bude lijepo vrijeme, da će biti sadržaja koji do sada nisu bili, određenih fan zona ispred stadiona, na samom poluvremenu, da se prije utakmice uključe klinci iz omladinske škole, da izvedu igrače, uključićemo malo i publiku u to. To je sad za prvu utakmicu što možemo da uradimo, ali je svakako u planu povećanje broja posjetilaca."

Njegov zamjenik Mirko Vujinović podvukao je da će ovaj tim ljudi učiniti sve da se klub približi svim građanima Banjaluke, Republike Srpske i BiH.

"Želimo da svi osjećaju Borac kao svoj klub, kao svoju kuću, da se osjećaju prijatno ovdje. Radićemo na tome, nadam se, uz vašu podršku, da budemo u redovnom kontaktu, da ispratite sva dešavanja i manifestacije koje će klub organizovati u narednom periodu", podvukao je Vujinović.

Podsjetimo, početkom sedmice "Velikan iz Platonove" na sjednici Skupštine dobio je novo rukovodstvo, na čelu sa predsjednikom Upravnog odbora Milanom Tegeltijom. Uz njega, najuže rukovodstvo činiće gradski menadžer Bojan Kresojević, predsjednik Skupštine Grada Banjaluka Ljubo Ninković, izvršni direktor Autoputeva RS Slobodan Stanarević, dosadašnji potpredsjednik Bogoljub Zeljković i banjalučki privrednik Goran Lukić.

