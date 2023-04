Borac želi da prekine seriju Zrinjskog: Detalji odlučuju, potrebna koncentracija 90 minuta!

"Moramo da iskoristimo svoje šanse jer Zrinjski ne dozvoljava mnogo prilika protivnicima", poručio je trener Borca Vinko Marinović pred derbi sa Zrinjskim.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Sarajevo i Sloga Meridian večeras od 20 časova otvaraju 25. Kolo m:tel Premijer lige BIH u kojem nas očekuje derbi između banjalučkog Borca i Zrinjskog.

Crveno-plavi će u subotu od 18.30 časova dočekati aktuelnog šampiona i lidera na tabeli i pokušati da prekine njegov niz od 10 vezanih pobjeda.

Trener Borca Vinko Marinović pred ovaj duel sa mnogo respekta govorio je o narednom protivniku i istakao da njegova ekipa mora biti koncentrisana i mora da iskoristi odmah prilike koje joj se ukažu.

"Dolazi nam utakmica sa Zrinjskim koji ima sjajan niz u ligi. Ekipa koja ima deset uzastopnih pobjeda, imaju dobar niz, ekipa koja ima individualni kvalitet uklopljen u kolektiv, nalaze se na prvom mjestu i to su svojim igrama zaslužili. Mi smo poslije utakmice sa Slavijom iskoristili dva dana da se pripremimo, da neke taktičke stvari pokušamo prezentovati sutra na utakmici. Kada igrate derbi jako je bitno da držite koncentraciju, da uđete s energijom i budete koncentrisani svih 90 minuta, s obzirom da je svaki detalj bitan. S druge strane, u fazi napada moramo šanse da odmah iskoristimo jer Zrinjski ne daje protivniku puno šansi. Igramo kući, pred domaćim navijačima i igrači moraju svojim odnosom, borbom i uz podršku navijača da prikažu kvalitetnu igru i nadam se da će to donijeti povoljan rezultat", rekao je Marinović.

"Ekipa Zrinjskog je već dugo vremena zajedno, uz neke manje izmjene. Dolaskom novog trenera i on je donio još nešto novo u igru, sigurno da imaju samopouzdanje s obzirom da već imaju dobru bodovnu razliku, a s druge strane imaju dobar roster i kad imate dovoljan broj kvalitetnih igrača i kada ste dugo zajedno onda već postoje određeni automatizmi po kojima ta ekipa igra. Oini su to usavršili i sa dolaskom još nekih igrača dobili na kvalitetu i to se sve uklopilo u ovu cjelinu koja im donosi rezultat" dodao je Marinović.

On je istakao da Zrinjski već godinama ima sistem rada koji usavršava i ima 4-5 igrača koji su dugo zajedno, a na tu podlogu naslanjaju igrače koje dovode.

Trener Borca je, međutim, istakao da želi da njegova ekipa preuzme kontrolu.

„Mi želimo da mi budemo ti koji kontrolišu utakmicu. Zrinjski je izuzetno kvalitetan i u posjedu, mi ćemo pokušati da to onemogućimo. Neće sve zavisiti od nas, moramo biti skoncentrisani na sve segmente igre, takođe su jako kvalitetni u prekidu i u svim tim situacijama je najvažnije da budemo skoncentrisani“.

FAN ZONA Sutra u 16.00 časova na platou ispred ulaza na zapadnu tribinu biće otvorena fan zona. Fan zona je namijenjena i dostupna je za svu djecu uz pokazanu ulaznicu, najavili su iz FK Borac.

Crveno-plavi sutra neće moći da računaju na najboljeg igrača, Nikolu Ninkovića, koji ima kartone, dok je nastup Lagundžića upitan zbog povrede.

"Ninković igra zaista dobro, on je spona između veznog reda i napada, počeli smo i davati golove i biti efikasniji i sigurno je da će nam nedostajati. Moraćemo da tražimo neka rješenja ali jednostavno na to ne možemo uticati", rekao je Marinović i na kraju se osvrnuo na napadače koji su u kup utakmici nagovijestili da se vraćaju u golgetersku formu.

"Svi špicevi kad daju gol to im daje samopouzdanje, i jedan i drugi napadač ulaze u formu, nadam se da će to nastaviti i sutra. Srećan sam što dolaze u priliku da daju golove i tako podižu samopouzdanje i sebi i ekipi", zaključio je trener Borca.

Defanzivac Aleksandar Vojnović rekao je da ekipa želi da se pobjedom približi ka cilju, a to je izlazak u Evropu.

"Što se tiče sutrašnje utakmice čeka nas zahtjevan meč, derbi protiv lidera. Ko god bude igrao daće svoj maksimum, igramo pred našim navijačima, nadam se da ćemo pobijediti i što prije se približiti cilju, a to je izlazak u Evropu. Imaju kvalitetan roster, dugo su na okupu, imaju veliko samopouzdanje još od prošle sezone i to je najveći njihov kvalitet, a vjerujem da je i trener koji je došao ranije dobro upoznat sa ligom i ekipom. Pozivam sve da dođu u što većem broju, posebno što utakmica ima i humanitarni karakter", rekao je Vojnović.