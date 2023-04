Legenda Betisa i španskog fudbala završio karijeru

Oprašta se jedan od najvećih igrača u istoriji Primere

Čuveni španski as Hoakin (41) ostaviće fudbal na kraju sezone. Zvanično je to potvrdio ove srijede, što znači da će završiti karijeru poslije čak 24 godine profesionalnog igranja. I uradiće to u Betisu, klubu u kojem je ponikao i čija je ikona. Ispraćen je uz dirljiv oproštaj, uz riječi: "Umjetnost je vječna, hvala za sve, kapitenu".