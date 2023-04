INTERVJU - SRBIN KOJEG JE KIM LIČNO DOVEO U SJEVERNU KOREJU: Oni vole Srbe, znaju ko nas je bombardovao

Mihailo Ivanović je jedini stranac koji je vodio fudbalski klub u Sjevernoj Koreji i jedini Srbin koji je sreo Kim Džon Una. O tome je pričao za MONDO, ali njegova priča je mnogo više od toga. To je priča o legendama, novinarstvu, fudbalu i naravno – njegovom Dorćolu.

Izvor: Mieszko9/shutterstock/MONDO/Uroš Arsić/YouTube / Paektusan Revolutionary Army / Screenshot

"Navijači su pjevali Srbija, Srbija kada smo osvojili jedan turnir i bacali su me u vazduh, mislio sam kičmu da će da mi slome. Vole oni nas, ali zaista nas vole! Prihvatili su me i zbog toga što smo mi iz Jugoslavije gdje je Tito bio predsjednik, dolazio u Koreju, a Kim Il Sung je dolazio u Beograd i imali smo dobre odnose sa njima. Pa onda oni ne vole Amerikance, kažu meni: 'Vas su bombardovali!' Sve znaju! Mnoge druge stvari ne znaju, ali to znaju. Nije ni slučajno da je srpski trener bio prvi stranac u zemlji. I to po njegovom nalogu, Kim Džong Unovom. On je potpisao da ja dođem, vidio sam to!", govori za MONDO Mihailo Ivanović – novinar, fudbalski trener i prvi stranac u sjevernokorejskom fudbalu!

Ovog 25. aprila cijela Sjeverna Koreja slavi svoj dan vojske, a sa njom slavi i sjevernokorejski 25. april, vojni klub koji je ubjedljivo najpopularniji i najuspješniji u zemlji. A neki igrači iz sadašnjeg tima sigurno se sećaju Srbina koji im je prije samo nekoliko sezona donio tri titule! Ipak prije nego što se osvrnemo na Sjevernu Koreju, tamošnji fudbal, susrete sa Kim Džong Unom i to kakva je to u stvari država, da krenemo ispočetka. Ovih dana Mihailo Ivanović je na svom Dorćolu, gdje vodi GSP Polet Dorćol ka plasmanu u Srpsku ligu iz Beogradske zone.

"Imali smo jedan neočekivan kiks kod kuće, izgubili smo od Mladenovca, tu smo računali na sigurna tri boda i sve bi bilo drugačije. Ovako se to malo iskomplikovalo i do kraja ne smijemo da izgubimo više nijednu utakmicu", govori iskusni trenerski vuk.

Poslije trenerske karijere koja će naredne sezone doći do 40. godine, sada vodi klub iz svog kraja, pun jako mladih igrača. Znaju li oni ko je Miki Ivanović?

"Pa, izgleda da ne znaju.Ja kad sam im rekao šta sam sve trenirao i u kojim sam sve zemljama bio oni gledaju kao da mi ne vjeruju. Ono što je bitno za njih i oni to vide. ja se ovde ponašam kao kad sam trenirao recimo na Kipru Apoel, kao kad sam trenirao Šangaj ili sjevernokorejski 25. april. Kao kad sam sa Voždovcem bio u jednoj sezoni otkrovenje lige. Svaki trening sam tu, dolazim i bolestan. Oni to vide i znaju da cijene. Ja sam se teško adaptirao na to što je ovo amaterski klub. Ako hoću da kaznim igrača mogu da ga ne stavim da igra ili da istrči krugove. A kad treniraš profesionalca rebneš ga parama i onda ne zna gdje je. Ali sve u svemu dobro je, biće još bolje kad uđemo u Srpsku ligu!"

Ipak, iako i dalje uživa u fudbalu, radu sa mladim fudbalerima i u utakmicama, priznaje da se svijet mnogo promijenio za ovih 40 godina koliko je on trener. "Pogotovo fudbal! Meni je u nekim situacijama toliko mi dođe, jednostavno ne mogu da vjerujem da su se toliko generacije promijenile. Nevjerovatno! Ja pokušavam da nađem nekakvu sredinu, da vučem ručnu, da ne budem ponekad ono što sam nekad bio... Teško ide, ali pokušavam. Mijenjaju se generacije, ponašanja. Ranije ti igrača nisi mogao da istjeraš sa treninga, sad ne možeš da ga natjeraš da dođe. Tako je, kako je", priča nam Ivanović.

MILE KOS, MLADINIĆ I ZEC GA "OTJERALI" IZ NOVINARSTVA!

Vidi opis INTERVJU - SRBIN KOJEG JE KIM LIČNO DOVEO U SJEVERNU KOREJU: Oni vole Srbe, znaju ko nas je bombardovao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 18 18 / 18 AD

Iako već četiri decenije niže trenerske uspjehe, on zapravo iza sebe ima i dvadesetogodišnju uspješnu karijeru u sportskom novinarstvu, a i fudbalske utakmice na terenu pored istinskih legendi.

"Bio sam sportski novinar, navodno u jednom trenutku najmlađi registrovani u državi u stalnom radnom odnosu. Imao sam 18 godina kada sam se zaposlio u dnevnom listu "Sport" koji nažalost više ne postoji i to me strašno boli. Igrao sam fudbal, moja posljednja generacija je bila podmladak u OFK Beogradu sa Petrom Borotom. Tu sam kratko bio, povrijedio sam koljeno. Bio sam vezni, možda sam mogao i da nastavim, ali kao da mi se nije dalo. I onda mi Mile Kos, tada sjajni novinar, jedan od najboljih koga sam ja upoznao, kaže jednog dana: 'Hoćeš malo da radiš kod mene, honorarno.' Hajde Mile, hoću, a već sam bio u "Sportu". Mile je kao i ja bio novinar i trener i to je bio dobar. Bio je trener u Partizanu, trenirao je Radnik iz Bijeljne... Jednog dana mi nešto pričamo o fudbalu, o sportu, zna on ko sam šta sam i on mi kaže: 'Miki, što ti nisi pokušao da budeš trener?' Ja mu kažem: 'Mile, imam 22-23 godine, rano je to.' Nastavio sam da budem novinar i intenzivno sam se družim sa bivšim selektorom Mladinićem i Zoranom Miladinovićem. Ja sam bio sa njima svakog dana, kao novinar sam pratio Partizan. I meni jedan dan kaže Bića Mladinić: 'Miki ti mnogo znaš fudbal, bar ovo kako pričamo, 'ajde opredijeli se malo. Idi, završi nešto!' Ja upišem višu trenersku školu, počnem sa Mocom Vukotićem da dajem ispite i krenem da treniram Hajduk sa Liona. To je bio moj prvi klub, '84. Evo 40 godina... Strašno!", prisjeća se uz smiješak Ivanović za MONDO, pa nastavlja o svojoj trenerskoj karijeri: "Hajduk, pa odem u Voždovac, uvedem ih u srpsku ligu, pa poslije toga odem u Obrenovac da ih spasim da ne ispadnu... Da skratim priču ja u Čukaričkom pravim dobar rezultat", priča naš sagovornik o rezultatu koji mu je praktično završio novinarsku karijeru.

ZBOG HEJSELA RAZVALIO "SPORT"! "Ja sam sve to vrijeme prvi na poslu "Sportu", a i posljednjii. Sjećam se jednom u Zemunu gledam čuvenu utakmicu Juventus - Liverpul u Briselu. I ja u 11 uveče taksijem u redakciju "Sporta", razvalim osam strana i napravim osam novih o frci tamo!"

Na Banovom Brdu primijetio ga je nekadašnji trener Partizana i Crvene zvezde Gojko Zec, a početak rada sa njim označio je i početak kraja novinarske karijere.

"Završi jedna utakmica na Banovom brdu i meni prilazi pokojni Gojko Zec i dovede me u OFK da raidmo zajedno. Kaže meni poslije nekog vremena on: 'Miki, mnogo je težak novinarski posao, ja to znam, a težak je i trenerski. Moraš da se opredijeliš, nećeš biti ni trener ni novinar ako ostaneš ovako na obje strane.' Pošto sam bio u novinarstvu 20 godina ja odem u trenere i tu mi je prva profi uloga u OFK Beogradu, a poslije toga na mnogo mjesta", ističe on.

LETIŠ SUTRA U KOREJU, ALI SJEVERNU!

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Ipak, prije nego što je 2016. godine dobio priliku da ode u Sjevernu Koreju, Mihajlo Ivanović je bio dio cijelog kontigenta srpskih trenera koji su krajem devedesetih pokrenuli kineski fudbal!

"Bio sam asistent Ljupku Petroviću. Prije nas je otišao Slobodan Santrač i on je tamo napravio fenomenalan rezultat i u tom trenutku jedan slabašan klub doveo do prvenstva i kupa. To ga lansira do neba, a lansira i prolaz za sve nas druge. I jedne godine nas jedno desetak ode tamo: Ljupko, Kosanović, Đorić...", prisjeća se on.

Nakon Kine, Kipra, Crne Gore i rada u Zemunu, Radničkom iz Obrenovca, Čukaričkom, Voždovcu, Radu, OFK Beogradu, Novom Pazaru i Smederevu, dolazi poziv koji ga vodi u zemlju u koju nijedan strani trener do tada nije kročio.

"Moj prijatelj koji je vodio tamo fudbalere u Južnu Koreju me je pitao da li bih išao u Koreju. Ja odgovorim sa što da ne, ali on kaže ne u Južnu, u Sjevernu! Kaže mi on da tamo nema stranaca, a ja čisto da ga otkačim kažem da hoću da probam. Međutim on me zove u ponjedeljak, kaže u petak letimo! Gdje, bre, letimo? U Koreju! Sam ćeš da letiš, ja ću da dođem naknadno. I ja u avion do Minhena, iz Minhena u Peking, tamo sam spavao dva dana i došao je jedan pukovnik preko koga je sve to išlo po mene. Inače je taj pukovnik dolazio u Srbiju kao čuvar nekih igrača iz Sjeverne Koreje koji su bili ovdje", priča za MONDO MihaIlo Ivanović, prvi strani trener u istoriji sjevernokorejskog fudbala.

Na današnji dan slavi se veliki praznik u Severnoj Koreju, Dan vojske, ali se slavi i u fudbalskom svijetu jer je ovo datum po kome je ime dobio najveći klub u državi. Vojni klub, poput CSKA ili Partizana, koji je šokirao srpskog trenera čim je stupio u zemlju.

"Odemo mi tamo u ubjedljivo najuspješniji klub u zemlji 25. april, vojni klub. I mi igramo prvu utakmicu na stadionu za koji malo ko zna, taj stadion prima 144.000 ljudi. Kaže meni moj prevodilac Li, šefe... Ne, ne šefe! Druže – kamarad! Druže igramo utakmicu sa klubom koji je drugi po veličini, policijski klub. Mi dobijemo 2:0, a ja vidim da moj kapiten poslije utakmice prima neki pehar, oni se ljube, grle se... Ja kažem Li, šta je ovo? Pa ,kaže: 'Ja nisam smio da Vam kažem, ovo je finale turnira. Oni su mi rekli da Vam ne kažem jer ste tek došli, ovdje ste desetak dana'... Ja odmah promijenio sistem igre, sve živo i to se pokaže dobro, osvojimo mi taj turnir". počinje Ivanović svoju sagu iz Sjeverne Koreje, pa objašnjava kakav je sistem fudbala tada bio u državi:

"Tamo nije bilo lige tad, sada su je napravili. Kada sam ja otišao bilo je osam ili devet turnira godišnje. Nema gore stvari. Kada sam se našao sa Kimom, pitao me kakvi su moji utisci. Ja sam rekao da su veoma talentovani, ali ovo takmičenje uništava igrače. Zamisli imaš sedam, osam priprema. Pucaju mišići, pucaju prepone, sve živo... Ti na kraju imaš preko 60 utakmica u sezoni, ako si dobar kao mi", ističe iskusni trener.

25. APRIL U Sjevernoj Koreji dva datuma su bitna za osnivanje Korejske narodne revolucionarne armije. Jedan je 25. april 1932. godine kada su uspostavljene jedinice koje će se boriti protiv japanske imperijalne vlasti i 8. februar 1948. godine kada je zvanično uspostavljena vojska novouspostavljene Narodne Republike Koreje. Od 1996. godine 25. april je uspostavljen kao državni praznik.

Imao je priliku da odigra četiri turnira u Sjevernoj Koreji i da osvoji tri, a sa kakvim igračima je tamo radio? "Oni su sjajni tehničari. Elementarna tehnika? Ovdje kod nas rijetko koji igrač to ima. Njima je problem što su nedovoljno spremni, nisu jaki, snažni, skloni su povredama, loše ih liječe... Ono što je meni bilo bitno je što sam mogao da napravim šta sam htio", ističe on, pa se prisjeća kako je u Koreju donio tiki-taku! "Sjajni su tehničari i mi smo pravili igru tiki-taka. Puštao sam im snimke Gvardiolinog Bajerna, oduševili se oni. Mada je jedan pukovnik koji je bio zadužen za fudbal bio protiv toga što ja ubacujem zapadne stvari. Zbog toga sam i otišao!"

SJEVERNOKOREJSKA RAKIJA? KATASTROFA, ODVALIO SAM SE!

Ipak, nije sve bilo bez problema. Uprava kluba je riješila da ostavi kompletan stručni štab koji je vodio klub prije dolaska Ivanovića uz ekipu, što se po njega pokazalo kobno.

"Fudbalski mi je bilo lijepo dok sam bio tamo. Dobar trening, dobar rad, osvojismo sve žive turnire dok sam ja vodio tim tih šest mjeseci i otišao sam jer sam vidio da su počeli da me buše. Klub je napravio veliku grešku jer su ostavili ove koji su bili prije mene tamo, šefa struke i njegove asistente. U početku su bili ok, ali kad su vidjeli da pravimo rezultat, da mene igrači vole, da me bacaju u vazduh kad pobijedimo, onda su počeli da rade protiv mene. To se vidjelo, ja sam to odmah osjetio. Ogromna većina igrača je bila za mene i bili su baš nezadovoljni kada sam im saopštio da idem. A i meni je bilo krivo što sam odustao kada sam se vratio. Jedno lijepo iskustvo, bilo mi je super. Odigrao sam tri ili četiri turnira, a samo posljednji turnir nismo uzeli", prisjeća se on za MONDO.

Malo toga iz Sjeverne Koreje dolazi do svjetske javnosti. Jedna od najzatvorenijih zemalja na svijetu je oprezna kada je odnos sa strancima u pitanju, a jedna od znamenitosti države za koju svi znaju su i statue Kim Il Sunga i Kim Džong Ila u Pjongjangu. Jedan Srbin ih je vidio.

"Obišao sam mnogo toga. Nisam mogao da uđem tamo gdje su Kim Il Sung i Kim Džong Il balsamovani. Tražio sam, došao sam pred taj mauzolej, ali mi nisu dali da uđem. Inače sam obišao one njihove ogromne statue od po 20 metara, tu sam se slikao i mnogo sam toga obišao", priča on, pa govori o tome kako običan narod živi.



Iako do nas dolazi zapadna propaganda u kojoj se u Sjevernoj Koreji umire od gladi i zabranjeno je sve, od frizura do smijanja, naš sagovornik je tamo vidio jednu mnogo opušteniju atmosferu.

"Ja sam svakog dana po nekoliko sati bio u jednom kafiću koji mi se mnogo dopao. Kafić radi 24 sata dnevno. Dan-noć! I u početku su me te djevojke koje rade primale sa dozom rezerve, ali pošto sam svakog dana dolazio, a znaju ko sam i odakle sam, sprijateljio sam se s njima. Jedna malo priča engleski i pitao sam je da li stvarno rade cijelu noć i ona mi potvrdi i kaže da dolaze i domaći i stranci tu. Restorani? Krcati! Piju, jedu, imaju neku rakiju, jednom sam je popio i više nikad. Odvalio sam se! Katastrofa koliko je jaka!"

Ali, kako je uspijevao da stupi u kontakt sa prijateljima, porodicom? Kažu – u Sjevernoj Koreji nema interneta! "Tu su mi učinili jednu veliku uslugu. Moj prvi prevodilac koji je šmeker, mangupčip, mi je obećao da će da proba da mi napravi vocap. Otišli smo u neki hotel gdje mi je rekao da moram da sedim tu jedno tri-četiri sata dok mi on to ne završi. 100 kafa sam popio! On dolazi i daje mi telefon i kaže – sad možete da zovete!"

Problem je bio i kako poslati novac porodici u Srbiju. Naše banke i ne posluju baš mnogo sa sjevernokorejskim... "Isplaćivali su me u dolarima, ne može redovnije. Prvog do podne dođe pukovnik Lin sa kovertom i kaže - Izbroj. Ja kažem – Ne! E sad kako da pošaljem to? I onda sam sa prevodiocem otišao u jednu banku koja ima kontakt sa Kinezima. Ja sam u Kini imao Saleta Stanojevića koji je mogao tamo da mi podigne pare i pošalje mojima "Vestern unionom". Poslije dva dana me zove tip iz banke, da mi ime banke iz Kine i adresu, ja okrenem Saleta i on ode i vidi da je keš legao. Podigni Sale sve i uplati na taj "Vestern union". Sale kaže to će da te košta 150 dolara. Ma, boli me uvo!", priča nam svoje finansijske avanture iz Sjeverne Koreje Mihailo Ivanović.

Van fudbala, ovako sa strane običnog života, šta je na njega ostavilo najveći utisak za tih šest mjeseci provedenih u najzatvorenijoj državi svijeta? "Ono što ostavlja najjači utisak to je Kim Džong Un. Oni imaju dva kanala, on je na tim kanalima 80 odsto vremena, o njemu se uvijek priča. Da li je on toliki zlikovac koliko se priča, ja to ne mogu da znam, ali znam da je tamo Bog. Plaše ga se, vole ga, uvažavaju.Takođe sam vidio da ima mnogo turista. Dolaze, sačekuju ih lokalci, oni imaju te planinčuge, dole puca pogled na more, odatle vjerovatno i šikaju one rakete njihove!"

NE VOLIM DA PRIČAM O TOME, ALI... VIDIO SAM SE SA KIMOM!

Vidi opis INTERVJU - SRBIN KOJEG JE KIM LIČNO DOVEO U SJEVERNU KOREJU: Oni vole Srbe, znaju ko nas je bombardovao Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: YouTube/Screenshot/ Guardian News Br. slika: 8 8 / 8

Vidio je odmah iskusni fudbalski stručnjak, da tako kako se radi u Sjevernoj Koreji – ne može! Osam turnira godišnje, osam priprema, uz slabu sportsku medicinu. To je uništavalo igrače. Pričao je sa svima, od ljudi u klubu, preko predsjednika fudbalskog saveza pa sve do predsjednika Kima o reformama i godinu dana nakon njegovog odlaska Sjeverna Koreja je dobila ligaški sistem fudbala. Koliko je on doprineo tome?

"Mnogo! Bez lažne skromnosti to je mnogo doprinijelo. Bio sam jedini stranac i ja sam tom generalu predsjedniku fudbalske federacije objašnjavao kakve pogodnosti donosi liga, jedva sam im neke stvari objasnio. Htio sam da im pošaljem mog najboljeg prijatelja Vladu Bulatovića koji je bio direktor Superlige. Polako sam im sve objasnio, da nije problem, da će lako to da zaživi i njima je bilo preko glave fudbala po tim turnirima. Mi 12-13:0 pobijedimo na početku tog turnira, ne dođe niko", govori za MONDO Ivanović.

Turniri na kojima je on nastupao redom su se igrali na stadionu 1. maj u Pjongjangu, najvećem na svijetu. "Taj stadion što oni imaju, oni znaju da to ne može da se napuni. Ali imaju stadion od 144.000. Pa onda naprave najveći hotel na svijetu, Egipćani ga pravili, on tad još nije radio, a tri godine ranije su ga napravili. Oni naprave to da se vidi da su oni napredni – stadion od 144.000, hotel do neba..."

Što se tiče muškog fudbala, Sjevernu Koreju pamtimo po solidnom nastupu na Svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi. Ali u ženskom fudbalu Sjeverna Koreja je sila.

"Treniraju tamo gdje sam ja trenirao, u vojnom kampu. Trening koji sam ja radio je nula u odnosu na intenzitet i snagu tih njihovih treninga. Treniraju pet do šest sati, a uveče kad sam vidio šta im trener radi u teretani, ja to mojim igračima ne bih mogao, šanse nema!"

Na kraju se poslije šest meseci pokupio i otišao iz Sjeverne Koreje, a i danas žali zbog toga. "Krivo mi je što sam otišao, loše sam izračunao. Mada su radili protiv mene na svakom koraku, ali sam to mogao i morao da prevaziđem. Baš sam mogao i morao", ističe on, pa otkriva: "Ne volim da pričam, ali ja sam bio kod njega. Kratko ali sam bio!"

Misli na Kim Džong Una, čovjeka koga je osim njega uživo vidio možda i jednocifren broj Evropljana. Neki mu u ovu priču nikada nisu povjerovali... "Malo sam imao tremu. Kad sam pričao pokojno Lazanskom da sam ga vidio, on mi nije vjerovao. Laza je godinu-dvije pred smrti bio na nekoj njihovoj vojnoj paradi. On je imao strašne veze i tražio je da ode kod Kima da ga vidi bar na kratko, ovaj ga nije primio. Neće ni sa kim da priča", govori Ivanović, pa priča o detaljima sastanka: "Kratko je bilo, nudio mi cigare, vidio da ja pušim, a vidio sam i ja da on puši, žuti su mu prsti. Nije htio da priča engleski iako bolje govori od mene, on je studirao u Švajcvarskoj. Prevodilac je bio tu, ja pričam, on se smije, a kao čeka prevod. Njemu sam rekao da im ne valja takmičenje, da moraju da pređu na ligaški sistem i odmah je zvao tog general pukovnika predsjednika federacije i kaže: 'Sutra sa njim sjedi da se to završi, da ti on da ideje.', završava svoju priču o nevjerovatnoj avanturi u Sjevernoj Koreji Mihailo Ivanović.

Ipak, ovih dana ga čeka jedna možda i bitnija – svoj Dorćol uvodi u Srpsku ligu! "Ja volim da radim. Ovdje se ponašam kao da vodim Apoel ili 25. april", priča on, a na opasku da bi u 72. godini mnogi otišli u penziju odgovara: "Pa svi su i otišli, nismo ja i Kosan. On je otišao na kratko, pa se vratio. Eno ga sad u Lučanima. I moj brat Ljupko, onaj je lud! On i Hodžson su godište, najstariji na svijetu!"

Na kraju jedno jednostavno pitanje. Šta ga poslije 20 godina novinarske i 40 godina trenerske karijere i dalje tjera da radi? "Uživam! Mene ovo podmlađuje. Sunce, lijepo vrijeme, fudbal, volim ove igrače. Nekad me iznerviraju, ali ih volim. Ide to", kaže na kraju intervjua za MONDO MIhailo Ivanović.

Svratite nekada do vjerovatno najlepšeg terena za fudbal u Beogradu, onog podno Kalemegdana, kod Kule Nebojše. Tu čika Miki uči neke nove momke fudbalu i ovog proljeća ih vodi ka Srpskoj ligi. Svratite da uhvatite boju pogledate fudbal i kao i čika Miki – uživate!