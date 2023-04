UEFA hitno mijenja staro pravilo!

Da li će ovo drastično promijeniti fudbal?

Izvor: MN PRESS

Predsjednik UEFA Aleksandar Čeferin u utorak je kritikovao trenutno pravilo koje određuje kada je (ne)dozvoljeno igrati rukom. "Niko u svijetu ne shvata kada je ruka, a kada nije", rekao je Slovenac i tako nagovijestio promjenu tog pravila.

Nakon Čeferinove izjave pokrenuo se i Fudbalski bord UEFA i zatražio da pravila o igranju rukom budu jasnija.

"Okupili smo najbolje trenere na svijetu u jednoj sobi, pokazali smo im situaciju u kojoj lopta udara ruku igrača i pitali smo ih 'Da li je ovo ruka ili nije?'. Polovina je rekla da jeste, polovina da nije. To su treneri najboljih ekipa na svijetu i mislim da bi sudija na terenu trebalo da odluči, inače nam nije više potreban arbitar", rekao je Čeferin.

"U suprotnom, možemo samo da imamo mašinu koja će procijeniti da li je to ruka ili nije, a to mi se ne sviđa. Uopšte mi se to ne dopada. Radićemo na tome da će sudije morati da odluče da li je bio prirodan pokret rukom ili nije", dodao je Slovenac.

U tom bordu sjede neki od najvećih trenera u istoriji, Karlo Anćeloti i Žoze Murinjo su među njima, a tu su i bivši asovi - Paolo Maldini i Luiš Figo. Članovi su se saglasili da bi UEFA trebalo da razjasni da ne može biti dosuđeno igranje rukom ako se lopta prethodno odbila od njegovog tijela i pogotovo kada ne ide prema golu.

Bord je takođe uputio i apel nadležnima za kreiranje fudbalskih pravila da izmijeni odredbu da igrači dobijaju obavezne crvene kartone za igranje rukom. Sugestija je da bi igrači trebalo da budu isključeni ako rukom reaguju u šansi za gol, kao i ako namjerno i svjesno dodiruju loptu rukom. U slučaju svih drugih prekršaja, igrači bi samo trebalo da budu upozoreni.

Očigledno je da će se UEFA tek zabaviti ovim problemom, a na red bi moglo da dođe i pravilo o ofsajdu, jer je i Čeferin tu nagovijestio promjene, izjavom da "ofsajd od dva centimetra za mene nije ofsajd. Moramo da vidimo da li bi ta linija trebalo da bude deblja".